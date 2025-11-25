PODCAST CANLI YAYIN

Golleriyle Fenerbahçe'yi taşıyan Asensio performansıyla ağızları açık bıraktı!

Son olarak Rize’de geri dönüşün mimarı olan İspanyol yıldız 2013’te başlayan profesyonel kariyerinde zirve noktayı bu sezon yaşadı. Asensio ilk 13 hafta itibariyle ligde ilk kez 6 gole ulaştı.

Golleriyle Fenerbahçe'yi taşıyan Asensio performansıyla ağızları açık bıraktı!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun son haftalarda gösterdiği etkili performans rakamlara da yansımış durumda. Yıldız futbolcunun son 13 sezondaki 13 haftalık lig performanslarına bakıldığında en yüksek gol attığı sezonu Fenerbahçe'de yaşadığı görülüyor. 13 haftada 6 gol kaydeden yıldız oyuncu daha önce en yüksek gol sayısına ulaştığı sezonu 2017- 18'de Real Madrid formasıyla geçirmiş ve 4 gol kaydetmişti.

DERBİNİN EN BÜYÜK SİLAHI

Bu sezon ligde attığı 6 golün yanı sıra 2 de asiste imza atan Asensio toplamda 8 gole katkıda bulunarak bu periyotta en çok skora katkı yaptığı 2. sezonu geçirdi. Yıldız oyunda daha 2014-15'te 2. Lig'de Mallorca forması giyerken 3 gol, 6 asistlik performansla 9 gole katkıda bulunmuştu. Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden biri olan 29 yaşındaki 10 numara Galatasaray derbisinde de takımının en önemli gol silahı olacak.

