Galatasaray'da Barış Alper sürprizi!

Sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği maçının ardından üst üste Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe ile zorlu maçlara çıkacak.



Sakatlık kriziyle uğraşan Galatasaray'da özellikle Fenerbahçe derbisi öncesi bir de sağ bek krizi patlak verdi.



Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo ve kırmızı kart gören Roland Sallai, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Union Saint-Gilloise maçında sağ bekte Roland Sallai'ye forma verecek.





BARIŞ ALPER SÜRPRİZİ



Singo ve Sallai'nin olmayacağı Fenerbahçe derbisinde ise sağ bekte Barış Alper Yılmaz forma giyebilir. Milli futbolcu, sakat futbolculardan gelecek habere göre, Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde sağ bekte görev alabilir.



Galatasaray'da sağ bekte alternatif isimlerden biri olan ve sakatlığı süren Kaan Ayhan'ın tedavisi de devam ediyor. Birçok sakatı bulunan Galatasaray'da hücum hattında da önemli eksikler bulunuyor. Barış Alper'in derbide hücum hattında görev yapması durumunda ise sağ bek için düşünülen bir diğer aday genç stoper Arda Ünyay olacak.