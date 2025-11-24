Fenerbahçe'de Nene parlıyor!

Fenerbahçe 'nin sezon başında Salzburg'tan aldığı Dorgeles Nene, form düzeyini giderek artırdı. Son 3 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik katkı yapan Dorgeles Nene, sarı lacivertli formayla çıktığı toplam 9 lig maçının ise 6'sında skora doğrudan etki etti.





Gençlerbirliği'ne 1, Kayserispor'a 2 gol atan Nene, Antalyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında 1 asist, Rizespor maçında ise 2 asist yaptı. Nene, Trabzonspo, Samsunspor ve Gaziantep maçlarında ise skoru etkileyemedi.



Fenerbahçeliler, Dorgeles Nene'yi performansından, inatçılığından ve vazgeçmeyen oyun yapısından ötürü 'Yeni Tuncay Şanlı' olarak nitelendirmeye başladı.