Fenerbahçe'de Nene parlıyor!
Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 lig maçının 6'sında skora katkı sağladı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Salzburg'tan aldığı Dorgeles Nene, form düzeyini giderek artırdı.
Son 3 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik katkı yapan Dorgeles Nene, sarı lacivertli formayla çıktığı toplam 9 lig maçının ise 6'sında skora doğrudan etki etti.
Gençlerbirliği'ne 1, Kayserispor'a 2 gol atan Nene, Antalyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında 1 asist, Rizespor maçında ise 2 asist yaptı. Nene, Trabzonspo, Samsunspor ve Gaziantep maçlarında ise skoru etkileyemedi.
Fenerbahçeliler, Dorgeles Nene'yi performansından, inatçılığından ve vazgeçmeyen oyun yapısından ötürü 'Yeni Tuncay Şanlı' olarak nitelendirmeye başladı.