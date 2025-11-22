PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde engel!

Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi olan Merih Demiral'a kulübü Al Ahli, yüksek bir maaş önerdi.

Fenerbahçe devre arasında kadrosunu güçlendirecek.

Teknik Direktör Domenico Tedesco stoper hattına transfer istedi, yönetim rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

FENERBAHÇE'DE 1 NUMARLI HEDEF

1 numaralı hedef Merih Demiral. Daha önce altyapısında forma giydiği sarı-lacivertli takımın taraftarı olan milli stoper önemli bir karar aşamasında.

AL AHLI'NİN MAAŞI KAFASINI KARIŞTIRDI

Merih, Fenerbahçe'nin "Ocakta gel" çağrısına olumlu yanıt vermek üzereydi. Ancak Al Ahli'nin yeni kontrat teklifiyle kafası karıştı.

