Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde engel!

Fenerbahçe devre arasında kadrosunu güçlendirecek.

Teknik Direktör Domenico Tedesco stoper hattına transfer istedi, yönetim rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.



FENERBAHÇE'DE 1 NUMARLI HEDEF



1 numaralı hedef Merih Demiral. Daha önce altyapısında forma giydiği sarı-lacivertli takımın taraftarı olan milli stoper önemli bir karar aşamasında.



AL AHLI'NİN MAAŞI KAFASINI KARIŞTIRDI



Merih, Fenerbahçe'nin "Ocakta gel" çağrısına olumlu yanıt vermek üzereydi. Ancak Al Ahli'nin yeni kontrat teklifiyle kafası karıştı.