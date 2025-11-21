Galatasaray'da Fenerbahçe alarmı!

Sarı-kırmızılılar, 10 gün içerisinde 3 önemli maça çıkacak. Ligde cumartesi günü Gençlerbirliği sınavıyla start verecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi haftasında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek.



1 Aralık'ta ise Kadıköy'de Fenerbahçe ile derbi mücadelesi oynanacak.