Galatasaray'da Fenerbahçe alarmı!
Milli ara sona erdi ve Süper Lig'in lideri Galatasaray, bıraktığı yer olan zirveden yoluna devam etmek istiyor. Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine kadar hata yapmayıp zorlu sınava tam kadroyla çıkmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar, 10 gün içerisinde 3 önemli maça çıkacak. Ligde cumartesi günü Gençlerbirliği sınavıyla start verecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi haftasında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek.
1 Aralık'ta ise Kadıköy'de Fenerbahçe ile derbi mücadelesi oynanacak.
OKAN BURUK'UN PLANI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibi, kritik maçlar öncesi seferberlik ilan etti. Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine kadar hata yapmayıp zorlu sınava tam kadroyla çıkmayı hedefliyor.
Galatasaray'ın hocasının aklını kurcalayan isimler sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Yunus Akgün.
Gençlerbirliği maçında oynayamayacak olan Osimhen, Union Saint-Gilloise karşısında süre alabilir ama Okan Buruk'un asıl hedefi Nijeryalı yıldızı Kadıköy'de Fenerbahçe sınavında sahaya sürmek.