Vincenzo Montella'dan play-off yorumu! "Onlar beni iyi tanıyor"

Vincenzo Montella (AFP)

Soru: Finalde Kosova veya Slovakya ile oynayacaksınız. Bu eşleşmeye nasıl bakıyorsunuz?

Slovakya'nın başında İtalyan bir teknik direktör olan Calzona var. O çok iyi bir antrenör ve takımı oldukça kompakt oynayan, iyi bir takım. Final için herhangi bir eşleşme tercihim yok. Umuyorum ki Türkiye olarak biz finale kalacağız. Tek düşüncem bu. Bu benim için daha önemli.

Romanya'nın hocası Lucescu ve Slovakya hocası Calzona'yı tanımamızın bir avantaj olduğunu düşünüyor musunuz?

Hayır, onlar da beni çok iyi tanıyor. Lucescu'nun futbolunda da İtalyan mentalitesi var. Türkiye'de uzun süreler çalıştı O çok akıllı bir teknik direktör. Ona büyük saygı duyuyorum.

Maçı düşünmek için henüz çok erken. Biliyorsunuz ki maçlar martta oynanacak ve önümüzde uzun bir süre var. Her şey bugünkünden farklı olabilir. Her oyuncuyu kontrol etmek ve onları gözlemlemek için çok süremiz var.