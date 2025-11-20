Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!

Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını bire indiren Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirme konusunda önemli adımlar atılıyor. Ara dönem yaklaştıkça daha da titiz davranılıyor.
STOPER TAKVİYESİ GÜNDEMDE
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek, transfer stratejisi üzerine bir dizi toplantı gerçekleştirirken önceliğin stoper mevkiine verildiği öğrenildi.
DOMENICO TEDESCO'NUN ÖNCELİĞİ SAVUNMA KALİTESİ
Fenerbahçe teknik heyeti, hücumda üretkenlik konusunda sorun yaşanmadığını belirtirken savunma hattındaki kaliteyi artırma hedefinde. Tedesco'nun "Gol bulmakta ve pozisyon üretmekte zorlanmıyoruz, savunmada seviyeyi yükseltmeliyiz" yaklaşımı doğrultusunda stoper transferi listede ilk sıraya taşındı.