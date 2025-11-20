PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, biri stoper ve diğeri sol kanat olmak üzere iki futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!

Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını bire indiren Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirme konusunda önemli adımlar atılıyor. Ara dönem yaklaştıkça daha da titiz davranılıyor.

STOPER TAKVİYESİ GÜNDEMDE

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek, transfer stratejisi üzerine bir dizi toplantı gerçekleştirirken önceliğin stoper mevkiine verildiği öğrenildi.

DOMENICO TEDESCO'NUN ÖNCELİĞİ SAVUNMA KALİTESİ

Fenerbahçe teknik heyeti, hücumda üretkenlik konusunda sorun yaşanmadığını belirtirken savunma hattındaki kaliteyi artırma hedefinde. Tedesco'nun "Gol bulmakta ve pozisyon üretmekte zorlanmıyoruz, savunmada seviyeyi yükseltmeliyiz" yaklaşımı doğrultusunda stoper transferi listede ilk sıraya taşındı.

JAYDEN OOSTERWOLDE AYRILIĞA YAKIN

Takımın önemli isimlerinden Jayden Oosterwolde'ye Premier Lig ve Serie A ekiplerinden gelen teklifler, yönetimin savunma planlamasını hızlandırdı. Hollandalı oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı ifade edilirken bu durum sol stoper transferinin önemini artırdı.

YENİ GÖZDE BOSCAGLI

Yaz transfer döneminde listede yer alan Olivier Boscagli, yeniden sarı-lacivertli ekibin gündemine geldi. Premier Lig ekibi Brighton'a yeni transfer olan Fransız savunmacı, bu sezon ligde henüz süre alamadı. Bu durum Fenerbahçe'nin iştahını kabartırken, devre arasında yeniden hamle yapılacağı belirtildi.

BRIGHTON SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe cephesinin yakından takip ettiği 28 yaşındaki futbolcu için Brighton'ın da kiralama teklifine olumlu yaklaşabileceği konuşuluyor. Boscagli'nin düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakması da transfer ihtimalini güçlendiren etkenler arasında.

ARA DÖNEMDE KRİTİK SÜREÇ

Oosterwolde'nin geleceğinin netleşmesiyle birlikte savunma hattının şekillenmesi beklenirken yönetim, devre arasına hazırlanacak transfer listesinin ilk sırasına Boscagli'yi yerleştirdi. Sarı-lacivertliler, ocak ayında savunma hattında kritik bir adım atmaya hazırlanıyor.

GABRIEL MARTINELLI İDDİASI GÜNDEMİ SALLADI

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de İngiltere'den çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig devi Arsenal'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Gabriel Martinelli'nin sarı-lacivertlilere önerildiği öne sürüldü. İngiliz basınının gündeme taşıdığı bu haber, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

ARSENAL MARTINELLI'Yİ AYRILIĞA YÖNLENDİRİYOR

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Mirror, Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın Gabriel Martinelli'yi yeni planlamasında düşünmediğini yazdı. Haberde, İngiliz kulübünün ocak ayında Martinelli dahil 4 oyuncu ile yollarını ayırmayı planladığı ve menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye öneride bulunulduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin bu teklifi masaya aldığı, ancak resmi bir kararın henüz verilmediği ifade ediliyor. 24 yaşındaki yıldız için Arsenal'in kapıyı 45 milyon eurodan açtığı biliniyor.

SAKATLIK GEÇMİŞİ MERCEK ALTINDA

Martinelli'nin bu sezon yaşadığı kasık problemi nedeniyle 27 Ekim'den bu yana forma giyemediği ve 21 Kasım'da sahalara dönmesinin beklendiği aktarıldı.
Brezilyalı futbolcu bu sezon şu ana kadar 4 maç kaçırdı. Kariyerinde ise darbeye bağlı problemler nedeniyle toplam 68 maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe yönetiminin transferi değerlendirme sürecinde oyuncunun sağlık raporlarını detaylı şekilde inceleyeceği öğrenildi.

ARTETA İLE UYUM SORUNU

2019 yazında Ituano'dan 7.1 milyon euroya Arsenal'e transfer olan Martinelli, Londra ekibinde zaman zaman parladı ancak istikrarlı bir çıkış yakalayamadı.

Arteta ile oyun anlayışı konusunda uyumsuzluk yaşadığı ve forma şansı bulmakta zorlandığı belirtiliyor.

Bu sezon 12 resmi maçta toplam 479 dakika sahada kalan Martinelli, 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Performansı umut vaat etse de Arsenal tarafında artık ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer almıyor.

FENERBAHÇE'DE DEĞERLENDİRME SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda bu transferi masaya yatırdığı kaydedildi.
Martinelli'nin genç yaşı, Avrupa deneyimi ve çok yönlü kanat oyunuyla takıma büyük değer katabileceği düşünülüyor. Ancak maliyetin yüksek oluşu ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor.

Fenerbahçe cephesinin kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi beklenirken, İngiliz basınının ortaya attığı bu transfer iddiası kısa sürede gündemin ilk sırasına oturdu.

GABRIEL MARTINELLI KİMDİR?

Gabriel Martinelli, 18 Haziran 2001'de Brezilya'nın Guarulhos kentinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda başladı ve ülkesinde futsal ile saha futbolunu bir arada yürüttü. Genç yaşta profesyonelleşme yoluna giren Martinelli, yeteneğiyle kısa sürede Brezilya'da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

İlk çıkışını Ituano formasıyla yapan Martinelli, genç yaşına rağmen gösterdiği teknik kapasite, hız ve bitiricilik ile Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Ituano'da sergilediği performans, onun için Avrupa kapılarını açan kritik dönüm noktası oldu.

ARSENAL'E TRANSFERİ

Martinelli, 2019 yazında Premier Lig devi Arsenal'e transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Henüz 18 yaşındayken imza atan Brezilyalı yıldız, kısa sürede Arsenal taraftarının sevgilisi hâline geldi.

Takıma katıldığı ilk sezonda, İngiltere Lig Kupası ve Avrupa maçlarında attığı gollerle ışıldadı. Yüksek enerjisi, agresif presi ve hızla dikine driplingleri, onu Premier Lig'in genç yıldızları arasına soktu.

Arsenal'de geçen sezon en büyük çıkışını yakalayan Martinelli, ligde 15 gole ulaşarak kulüp tarihinin en skorer genç kanat oyuncularından biri oldu. Bu performansı sonrası sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

  • Patlayıcı hız
  • Top sürme becerisi
  • Direkt oyun anlayışı
  • Çalışkan pres gücü
  • Bitiricilik
  • İki kanatta da oynayabilme yeteneği

Hem sol kanatta içe kat eden bir hücum silahı hem de ileri uçta tehdit yaratabilen komple bir hücum oyuncusu olarak değerlendiriliyor.

SAKATLIKLARI

Martinelli genç yaşta ciddi sakatlıklar yaşadı. Özellikle diz problemi nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldığı dönemler oldu. Ancak geri dönüşlerinde fiziksel dayanıklılığını ve mental gücünü ortaya koyarak yeniden üst seviyeye çıkmayı başardı.

Bu sezon ise kısa süreli sakatlık sorunları nedeniyle bazı maçları kaçırdı. Yine de kulübün ona duyduğu güven devam ediyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Brezilya A Milli Takımı'na genç yaşta çağrılan Martinelli, ülkesinin gelecekteki önemli yıldızlarından biri olarak görülüyor. Olimpiyat kadrosunda yer alması ve milli forma ile gösterdiği istikrarlı performans, onun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şu ana kadar da 20 kez Sambacılar adına mücadele edip 3 gol attı.

83 GOLDE ADI VAR

Arsenal formasıyla 237 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu maçlarda 55 kez ağları havalandırıp 30 da gol pası verdi.

Güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro bandında seyrediyor.

