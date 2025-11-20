Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!

Takıma katıldığı ilk sezonda, İngiltere Lig Kupası ve Avrupa maçlarında attığı gollerle ışıldadı. Yüksek enerjisi, agresif presi ve hızla dikine driplingleri, onu Premier Lig'in genç yıldızları arasına soktu.

Arsenal'de geçen sezon en büyük çıkışını yakalayan Martinelli, ligde 15 gole ulaşarak kulüp tarihinin en skorer genç kanat oyuncularından biri oldu. Bu performansı sonrası sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

GÜÇLÜ YÖNLERİ Patlayıcı hız

Top sürme becerisi

Direkt oyun anlayışı

Çalışkan pres gücü

Bitiricilik

İki kanatta da oynayabilme yeteneği Hem sol kanatta içe kat eden bir hücum silahı hem de ileri uçta tehdit yaratabilen komple bir hücum oyuncusu olarak değerlendiriliyor.

SAKATLIKLARI Martinelli genç yaşta ciddi sakatlıklar yaşadı. Özellikle diz problemi nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldığı dönemler oldu. Ancak geri dönüşlerinde fiziksel dayanıklılığını ve mental gücünü ortaya koyarak yeniden üst seviyeye çıkmayı başardı.