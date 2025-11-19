PODCAST CANLI YAYIN

Çağlar Söyüncü'ye Milan kancası

İtalyan devi Milan, Fenerbahçe’nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'yü transfer listesine yazdı. Savunma rotasyonu için tecrübeli bir isim arayan Milan, listeye 2027’ye kadar mukavelesi bulunan sarı lacivertlilerin kaptanını da ekledi.

Giriş Tarihi:
Çağlar Söyüncü'ye Milan kancası
Fenerbahçe'nin yedek stoperi Çağlar Söyüncü için sürpriz bir talip çıktı.

İtalyan ekibi Milan, stoper rotasyonu için tecrübeli bir isim ararken listeye 2027'ye kadar mukavelesi bulunan sarı lacivertlilerin kaptanını da ekledi.



KAPIYI ÇALMAYA HAZIRLANIYOR

Daha önce defalarca millî stoperi almak isteyen ancak bir türlü hedefine ulaşamayan İtalyan ekibinde sportif direktör Igli Tare 5'inci stoper olarak Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ki bu talepte Çağlar'ın kariyerinde Almanya, İngiltere ve İspanya Ligi görmesinin etkisi büyüktü.

Kadrosunda De Winter (23), Tomori (27), Pavlovic (23), Gabbia (26) ve Odogu (19) olmasına rağmen Massimo Allegri'nin tecrübeli bir savunmacı istediği ve Çağlar'ın da buna çok uyduğu belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan ve bonservisine 8,5 milyon euro verilerek alınan Söyüncü için F.Bahçe'nin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Ters yönde giden şehir eşkıyası yakalandı! Yeni kanunda cezasını Bakan Yerlikaya açıkladı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Kurak hava etkisi sürüyor: MGM'den 60 KM fırtına uyarısı! Beklenen yağışlar ne zaman görülecek?
Giresun’da trafik kavgası ölümle sonuçlandı: Kanseri yenen adam hayatını kaybetti!
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı