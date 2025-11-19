Çağlar Söyüncü'ye Milan kancası





KAPIYI ÇALMAYA HAZIRLANIYOR



Daha önce defalarca millî stoperi almak isteyen ancak bir türlü hedefine ulaşamayan İtalyan ekibinde sportif direktör Igli Tare 5'inci stoper olarak Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ki bu talepte Çağlar'ın kariyerinde Almanya, İngiltere ve İspanya Ligi görmesinin etkisi büyüktü.



Kadrosunda De Winter (23), Tomori (27), Pavlovic (23), Gabbia (26) ve Odogu (19) olmasına rağmen Massimo Allegri'nin tecrübeli bir savunmacı istediği ve Çağlar'ın da buna çok uyduğu belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan ve bonservisine 8,5 milyon euro verilerek alınan Söyüncü için F.Bahçe'nin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.

