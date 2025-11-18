Yusuf Demir'e ayrılık izni

Trendyol Süper Lig takımlarının yakından takip ettiği 22 yaşındaki futbolcu için kulübe ulaşacak teklifler değerlendirmeye alınacak.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcu da forma giyeceği yeni bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.