Yusuf Demir'e ayrılık izni

Okan Buruk tarafından takımda düşünülmeyen Yusuf Demir'e ayrılması için izin verildi.

Trendyol Süper Lig takımlarının yakından takip ettiği 22 yaşındaki futbolcu için kulübe ulaşacak teklifler değerlendirmeye alınacak.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcu da forma giyeceği yeni bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.


SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu sezon bir dakika bile forma şansı bulamayan Yusuf'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Yusuf 2022'de Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya alınmıştı.

