Wesley Sneijder'den Lamine Yamal iddiası! "Messi'yi geçebilir"

Sneijder, Yamal'ın Barça'nın vazgeçilmez geleceği olduğunu belirterek şunları söyledi: "Lamine Yamal, Barcelona'nın yeni Messi'si. Onu asla bırakmayacaklar. Bence Lamine Yamal da asla ayrılmak istemeyecektir. Çocukluğundan beri Barcelona'da ve A Takım'da şimdiden çok şey başardı, çok şey kazandı. Takımın büyük yıldızı. Neden İngiltere'ye, Almanya'ya ya da başka bir yere gitsin? Hiç mantıklı değil."

Lamine Yamal (REUTERS) Deneyimli isim, Yamal'ın tıpkı Messi gibi uzun yıllar Camp Nou'da forma giyebileceğini vurgulayarak; "Belki Messi gibi daha sonra bir şey denemek için ayrılır ama 10 yıl sonra da Lamine Yamal'ın Barcelona'da olacağını düşünüyorum." dedi.