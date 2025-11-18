PODCAST CANLI YAYIN

Wesley Sneijder'den Lamine Yamal iddiası! "Messi'yi geçebilir"

Hollandalı futbol efsanesi Wesley Sneijder, Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem performansını hem de geleceğini değerlendiren Sneijder, genç oyuncu için Lionel Messi ile kıyaslamaya varan iddialı ifadeler kullandı.

Sneijder, Yamal'ın Barça'nın vazgeçilmez geleceği olduğunu belirterek şunları söyledi: "Lamine Yamal, Barcelona'nın yeni Messi'si. Onu asla bırakmayacaklar. Bence Lamine Yamal da asla ayrılmak istemeyecektir. Çocukluğundan beri Barcelona'da ve A Takım'da şimdiden çok şey başardı, çok şey kazandı. Takımın büyük yıldızı. Neden İngiltere'ye, Almanya'ya ya da başka bir yere gitsin? Hiç mantıklı değil."

Deneyimli isim, Yamal'ın tıpkı Messi gibi uzun yıllar Camp Nou'da forma giyebileceğini vurgulayarak; "Belki Messi gibi daha sonra bir şey denemek için ayrılır ama 10 yıl sonra da Lamine Yamal'ın Barcelona'da olacağını düşünüyorum." dedi.

"MESSI'Yİ GEÇMESİ MÜMKÜN"

Sneijder, Yamal'ın Lionel Messi seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı şeklindeki soruya ise şaşırtıcı bir yanıt verdi: "Bu mümkün. Oyuncular her yıl gelişiyor ve o zaten en yüksek seviyede."

GENÇ YILDIZDAN SEZON PERFORMANSI

18 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona'da bu sezon sakatlıkların da etkisiyle önemli sorumluluklar üstlendi. Bu sezon 11 maça çıkıp 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Genç yaşına rağmen takımın skor yüküne ciddi katkı yapan Yamal, İspanya'da sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

