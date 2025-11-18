PODCAST CANLI YAYIN

Viyana'da 1 puan yetti! Avusturya - Bosna Hersek: 1-1 | MAÇ SONUCU

2026 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu’nun son haftasında Avusturya, sahasında Bosna Hersek’i ağırladı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken ev sahibi ekip turnuva biletini kaptı.

Giriş Tarihi:
Viyana'da 1 puan yetti! Avusturya - Bosna Hersek: 1-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın 12. dakikasında Haris Tabakovic'in golüyle 1-0 öne geçen Bosna Hersek, ilk yarıda skor üstünlüğünü korumayı başardı.

AVUSTURYA SON BÖLÜMDE CEVAP VERDİ

İkinci yarıda baskısını artıran Avusturya, aradığı golü 77. dakikada Michael Gregoritsch ile buldu ve skor 1-1'e geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele berabere sona erdi.

AVUSTURYA LİDER, BOSNA HERSEK PLAY-OFF'TA

Bu sonucun ardından Avusturya puanını 19'a yükselterek grubu lider tamamladı ve doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Bosna Hersek ise 17 puanla ikinci sırada yer aldı ve turnuvaya katılmak için play-off oynayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Hangi konular ele alınacak?
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 40 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı