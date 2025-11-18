Viyana'da 1 puan yetti! Avusturya - Bosna Hersek: 1-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın 12. dakikasında Haris Tabakovic'in golüyle 1-0 öne geçen Bosna Hersek, ilk yarıda skor üstünlüğünü korumayı başardı.

AVUSTURYA SON BÖLÜMDE CEVAP VERDİ

İkinci yarıda baskısını artıran Avusturya, aradığı golü 77. dakikada Michael Gregoritsch ile buldu ve skor 1-1'e geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele berabere sona erdi.

AVUSTURYA LİDER, BOSNA HERSEK PLAY-OFF'TA

Bu sonucun ardından Avusturya puanını 19'a yükselterek grubu lider tamamladı ve doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Bosna Hersek ise 17 puanla ikinci sırada yer aldı ve turnuvaya katılmak için play-off oynayacak.