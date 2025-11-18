PODCAST CANLI YAYIN

PFDK 2. Lig'deki bahis cezalarını açıkladı

PFDK, bahis soruşturması kapsamında sevk edilen 282 futbolcudan 281'ine 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 282'sine verilen cezaları açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevki yapılan 282 futbolcudan 281'ine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

Kurula sevk edilen futbolculardan Canberk Aydemir'in bahis eylemi sebebiyle daha önce cezalandırıldığı belirtilerek ceza tayinine yer olmadığı aktarıldı.

PFDK, Canberk Aydemir'e 2 Eylül 2025 tarihinde 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.

