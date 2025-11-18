PODCAST CANLI YAYIN

Pep Guardiola'dan Real Madrid sözleri! "Unutulmazdı"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İspanya’da katıldığı RAC 1 programında Barcelona yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbol tarihine geçen başarılarla dolu Barcelona döneminin en özel anlarını anlatan deneyimli teknik adam, özellikle bir maçın altını çizdi.

Guardiola, Barcelona kariyerindeki en güzel anları sıralarken net bir seçim yapmanın zor olduğunu belirterek; "Ne seçeceğimi bilmiyorum… İlk şampiyonluk, Real Madrid'i deplasmanda 6-2 yendiğimiz maç, ikinci Şampiyonlar Ligi finali… Hepsi çok özel. Ama Bernabéu'daki 6-2 gerçekten unutulmazdı." dedi.

Barcelona, 2009 yılında El Clásico'da Real Madrid'i deplasmanda 6-2 mağlup ederek hem La Liga yarışında kritik bir virajı geçmiş hem de dünya futboluna damga vuran performanslardan birine imza atmıştı.

2011 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE VURGU

Guardiola, hatırladığı en özel maçlardan birinin de 2011 Şampiyonlar Ligi finali olduğunu vurguladı. Barcelona, o finalde Manchester United'ı 3-1 mağlup ederek futbol tarihindeki en etkileyici final performanslarından birine imza atmıştı.

GUARDIOLA'NIN BARCELONA MİRASI

Pep Guardiola'nın Barcelona'da geçirdiği dört yıl boyunca elde ettiği başarılar arasında 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 La Liga kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere toplam 14 kupa bulunuyor.

