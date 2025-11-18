PODCAST CANLI YAYIN

Masuaku'nun aklı Beşiktaş'ta!

Premier Lig ekibi Sunderland'de beklentileri karşılayamayan Arthur Masuaku, teklif gelirse Beşiktaş'a dönmeye hazır.

Giriş Tarihi:
Sezon başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Sunderland'e transfer olan Arthur Masuaku'nun aklı siyah-beyazlı takımda kaldı.

BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMEYE HAZIR

İngiliz temsilcisinde performansıyla beklentilere karşılık veremeyen Demokratik Kongolu sol bekin teklif gelmesi durumunda Beşiktaş formasını giymeye hazır olduğu öğrenildi.



SADECE 3 MAÇA ÇIKTI

Eski takım arkadaşlarıyla sürekli temas halinde olan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig'de sadece 3 maçta forma şansı bulabildi.

