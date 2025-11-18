Masuaku'nun aklı Beşiktaş'ta!

Sezon başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Sunderland'e transfer olan Arthur Masuaku 'nun aklı siyah-beyazlı takımda kaldı. BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMEYE HAZIR İngiliz temsilcisinde performansıyla beklentilere karşılık veremeyen Demokratik Kongolu sol bekin teklif gelmesi durumunda Beşiktaş formasını giymeye hazır olduğu öğrenildi.





SADECE 3 MAÇA ÇIKTI



Eski takım arkadaşlarıyla sürekli temas halinde olan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig'de sadece 3 maçta forma şansı bulabildi.