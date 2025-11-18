7 golle Dünya Kupası'na! Belçika - Lihtenştayn: 7-0 | MAÇ SONUCU

Maça oldukça hızlı başlayan Belçika, 3. dakikada Hans Vanaken'in golüyle üstünlüğü yakaladı. Bu golün ardından baskısını artıran ev sahibi ekip, 34 ve 41. dakikalarda Jeremy Doku'nun attığı gollerle farkı üçe çıkardı.

İKİNCİ YARIDA DA HIZ KESMEDİLER

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü elinde tutan Belçika, Brandon Mechele'nin 52. dakikadaki golüyle farkı artırdı. Alexis Saelemaekers 55'te skoru 5-0'a getirirken, 57 ve 59. dakikalarda Charles De Ketelaere sahneye çıkarak skoru 7-0 yaptı.

BELÇİKA LİDER, LİHTENŞTAYN PUANSIZ

Bu sonuçla birlikte Belçika, J Grubu'nu 18 puanla zirvede tamamladı ve Dünya Kupası bileti alan ülkeler arasına adını yazdırdı. Lihtenştayn ise elemeleri puan alamadan tamamladı.