başında cevap verdi. 48. dakikada Hans Vanaken'in golü skoru eşitledi ve maçın kalan bölümü başka gol getirmedi.

Kazakistan'da Islam Chesnokov, 79. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

BELÇİKA İÇİN KARAR SON MAÇTA

Bu sonuçla birlikte Belçika puanını 15'e yükseltti ve Dünya Kupası'na direkt katılım şansını grubun son maçına bıraktı. Kazakistan ise 8 puanla dördüncü sırada yer aldı.

J Grubu'nun son haftasında Belçika, grupta puanı bulunmayan Liechtenstein'ı konuk ederek Dünya Kupası biletini garantilemek için sahaya çıkacak.