Kupa bileti son maça kaldı! Kazakistan - Belçika: 1-1 | MAÇ SONUCU

2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu’nun 8. haftasında Belçika, deplasmanda Kazakistan ile 1-1 berabere kalarak kritik iki puan bıraktı. Astana Arena’da oynanan karşılaşma, iki takımın da üstünlük kurmakta zorlandığı, dengeli bir mücadeleye sahne oldu.

başında cevap verdi. 48. dakikada Hans Vanaken'in golü skoru eşitledi ve maçın kalan bölümü başka gol getirmedi.

Kazakistan'da Islam Chesnokov, 79. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

BELÇİKA İÇİN KARAR SON MAÇTA

Bu sonuçla birlikte Belçika puanını 15'e yükseltti ve Dünya Kupası'na direkt katılım şansını grubun son maçına bıraktı. Kazakistan ise 8 puanla dördüncü sırada yer aldı.

J Grubu'nun son haftasında Belçika, grupta puanı bulunmayan Liechtenstein'ı konuk ederek Dünya Kupası biletini garantilemek için sahaya çıkacak.

