PODCAST CANLI YAYIN

Boğalar'dan farklı tarife! Gürcistan - İspanya: 0-4 | MAÇ SONUCU

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Tiflis Boris Paichadze Dinamo Arena’da oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 4-0’lık net skorla kazandı.

Giriş Tarihi:
Boğalar'dan farklı tarife! Gürcistan - İspanya: 0-4 | MAÇ SONUCU

İspanya, maça baskılı başladı ve erken gollerle sonuca gitti. Karşılaşmada İspanya'nın gollerini 11 ve 63. dakikalarda Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 34. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri böylece elemelerde çıktığı 5 maçın tamamını kazanarak büyük bir üstünlük kurdu. İspanya, bu maçlarda 19 gol atıp hiç gol yemedi.

GÜRCİSTAN'IN UMUTLARI SONA ERDİ

Ev sahibi Gürcistan, gruptaki 5. maçında 4. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı. Bu sonuçla birlikte Gürcistan'ın Dünya Kupası'na katılma şansı matematiksel olarak sona erdi.

SON MAÇLAR KADERİ BELİRLEYECEK

İspanya, gruptaki son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Sevilla'da karşılaşacak. Gürcistan ise son sınavını Bulgaristan deplasmanında verecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Canlı yayın: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan A Haber'de önemli açıklamalar
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Giriş katta ilaçlama yapılmış
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar
Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!
Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı