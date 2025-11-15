İspanya, maça baskılı başladı ve erken gollerle sonuca gitti. Karşılaşmada İspanya'nın gollerini 11 ve 63. dakikalarda Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 34. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri böylece elemelerde çıktığı 5 maçın tamamını kazanarak büyük bir üstünlük kurdu. İspanya, bu maçlarda 19 gol atıp hiç gol yemedi.

GÜRCİSTAN'IN UMUTLARI SONA ERDİ

Ev sahibi Gürcistan, gruptaki 5. maçında 4. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı. Bu sonuçla birlikte Gürcistan'ın Dünya Kupası'na katılma şansı matematiksel olarak sona erdi.

SON MAÇLAR KADERİ BELİRLEYECEK

İspanya, gruptaki son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Sevilla'da karşılaşacak. Gürcistan ise son sınavını Bulgaristan deplasmanında verecek.