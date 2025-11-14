PODCAST CANLI YAYIN

Kenan Yıldız için 100 milyon euro'luk plan!

Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Juventus, genç yıldızın bonservis bedelini ise 100 milyon euro olarak belirledi.

İtalyan ekibi, yıllık 1.7 milyon euro kazanan ve takımdaki statüsü düşünüldüğünde şu andaki maaşı çok az olan Kenan Yıldız'a yeni sözleşmesiyle birlikte 5 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.

Kenan Yıldız ise yıllık maaş olarak takımda şu anda Jonathan David'in kazandığı olan 6 milyon euro'yu istiyor. 20 yaşındaki futbolcu, Juventus'un bu maaşı kendisine de vereceğini umuyor.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINDA

Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri maaş anlaşmazlığı nedeniyle şu anda durma noktasına gelmiş bulunuyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme için anlaşamaz ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa yaz aylarında milli futbolcuyu satmayı düşünebilir.



100 MİLYON EURO

Juventus, genç yıldızın bonservis bedelini ise 100 milyon euro olarak belirledi.

Kenan Yıldız için daha önce Chelsea ve Arsenal gibi İngiliz ekiplerinin adı gündeme gelmişti.

