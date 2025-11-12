Juventus'ta Kenan Yıldız krizi!





JONATHAN DAVID'İN ALDIĞI MAAŞI İSTİYOR



Juventus'ta yıllık 1,7 milyon euro ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer alan Kenan Yıldız'ın sezon başında transfer edilen Jonathan David'in 6 milyon euroluk maaşına yakın bir maaş talep ettiği, ancak teklif edilen rakamla talep edilen rakam arasında sezon başına yaklaşık 1 milyon euroluk bir fark olduğu belirtildi.