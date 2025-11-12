PODCAST CANLI YAYIN

Juventus'ta Kenan Yıldız krizi!

İtalyan devi Juventus ile milli futbolcu Kenan Yıldız uzun süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı.

Sergilediği performansla takımın değişmezlerinden biri haline gelen ve Avrupa devlerinin dikkatlerini üzerine toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız, kulübü Juventus ile uzun süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunuyordu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus ile Kenan Yıldız arasında uzlaşma sağlanamadı. Taraflar arasında yapılan son zirvenin ardından görüşmelerin durdurulması kararı alındı.



JONATHAN DAVID'İN ALDIĞI MAAŞI İSTİYOR

Juventus'ta yıllık 1,7 milyon euro ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer alan Kenan Yıldız'ın sezon başında transfer edilen Jonathan David'in 6 milyon euroluk maaşına yakın bir maaş talep ettiği, ancak teklif edilen rakamla talep edilen rakam arasında sezon başına yaklaşık 1 milyon euroluk bir fark olduğu belirtildi.

