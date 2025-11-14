PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Lewandowski için devrede! Golcü için temas kuruldu

Messi, Barcelona’ya geri dönerse Robert Lewandowski takımdan ayrılacak. Fenerbahçe, 37 yaşındaki yıldız golcünün vereceği kararı bekliyor...

Fenerbahçe'de Robert Lewandowski sesleri... Sarı-Lacivertli kulüp, devre arasında yıldız bir 9 numara transfer etmek için kolları sıvadı. Hedefteki isim ise Barcelona'nın 37 yaşındaki golcüsü Robert Lewandowski...

İLK TEMAS KURULDU

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun menajeri ile ilk teması kurdu ve sözleşme detayları konusunda fikir alış-verişi yapıldı.

MESSİ ÇIKARSA LEWA'DA ÇIKACAK

Sarı-Lacivertliler'in bu görüşmede yıldız oyuncuya 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği gelen haberler arasında. İnter Miami forması giyen eski Barcelonalı yıldız Lionel Messi'nin devre arasında Katalan ekibine dönme ihtimali var. Yıldız oyuncu, Barcelona'da santrfor olarak görev almak istiyor. Bu yüzden de Lewandowski, Messi transferinin netleşmesi durumunda Barcelona'da kalmayı planlamıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ AY NETLEŞECEK

Fenerbahçe de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Polonyalı golcünün Fenerbahçe'den süre istediği ve transferin önümüzdeki ay netleşeceği bildirildi. Bu arada Lewandowski'ye Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan kulüplerini de ilgili olduğu öğrenildi. 161 kez Polonya Milli Takım formasını giyen Lewa'nın 87 golü bulunuyor.

LEWANGOLSKİ!

Bu sezon Barcelona formasıyla 12 maçta 7 gol atan Robert Lewandowski, kariyerinde ise 835 maçta 617 kez fileleri havalandırdı. 155 de asist yaptı. Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Lewa, futbol tarihinin en elik golcülerinden biri olarak gösteriliyor.

