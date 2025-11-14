Fenerbahçe Lewandowski için devrede! Golcü için temas kuruldu

Sarı-Lacivertliler'in bu görüşmede yıldız oyuncuya 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği gelen haberler arasında. İnter Miami forması giyen eski Barcelonalı yıldız Lionel Messi'nin devre arasında Katalan ekibine dönme ihtimali var. Yıldız oyuncu, Barcelona'da santrfor olarak görev almak istiyor. Bu yüzden de Lewandowski, Messi transferinin netleşmesi durumunda Barcelona'da kalmayı planlamıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ AY NETLEŞECEK

Fenerbahçe de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Polonyalı golcünün Fenerbahçe'den süre istediği ve transferin önümüzdeki ay netleşeceği bildirildi. Bu arada Lewandowski'ye Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan kulüplerini de ilgili olduğu öğrenildi. 161 kez Polonya Milli Takım formasını giyen Lewa'nın 87 golü bulunuyor.