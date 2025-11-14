Cimbom deplasmanda galip! Onvo Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray MCT Technic: 81-84 | MAÇ SONUCU

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk periyodu 24-23 önde tamamlayan Galatasaray, devreye ise 38-37 geride girdi. Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tekrar eline alan sarı-kırmızılı ekip, final periyodunda üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 84-81 galip ayrıldı.

GALATASARAY 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı ve mağlubiyet serisi devam etti.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Galatasaray MCT Technic, ligin 9. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Büyükçekmece ise deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.