Vaclav Cerny milli takımdan af istedi

Beşiktaş’ın sezon başında Wolfsburg’dan transfer ettiği Vaclav Cerny, milli takım kariyetiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Çek yıldız, milli takımdan bu dönemde affını talep etti.

TRT Spor'un haberine göre Çekya Milli Takımı'ndan davet alan yıldız oyuncu, bu milli arada affını istediğini federasyona iletti.

TAKIMA UYUMUNU ARTIRMAK İSTİYOR

Haberde, Cerny'nin bu kararı Beşiktaş ile daha fazla vakit geçirmek, sorumluluk almak ve takım içi uyumunu güçlendirmek amacıyla aldığı belirtildi. Deneyimli futbolcunun milli arayı İstanbul'da geçireceği ve çalışmalara siyah-beyazlı ekiple devam edeceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki Çek oyuncu, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 8 maçta görev yaptı. Cerny, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekti.

