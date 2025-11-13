Kevin Rodrigues'in golü Puskas Ödülü'ne aday gösterildi

Rodrigues'in 9 Şubat'ta Kasımpaşa–Çaykur Rizespor maçında ceza sahası dışından attığı gol, futbol kamuoyunda büyük beğeni toplamıştı. Portekizli oyuncunun sert ve falsolu vuruşu, FIFA'nın değerlendirmesinde de kendine yer buldu ve yılın en iyileri arasına aday gösterildi.

PUSKAS ÖDÜLÜ ADAYLARI AÇIKLANDI

Rodrigues'in yanı sıra listede dünya futbolunun önemli isimleri de yer aldı. Erkek futbolunda Puskas Ödülü'ne aday gösterilen diğer oyuncular şöyle:

Lamine Yamal (Barcelona), Alerrandro (Vitoria), Alessandro Deiola (Cagliari), Pedro de la Vega (Seattle Sounders), Santiago Montiel (Independiente), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantia (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal) ve Rizky Ridho (Persija Jakarta).

KADIN FUTBOLUNDA MARTA ÖDÜLÜ ADAYLARI DA DUYURULDU

FIFA, kadın futbolunun yılın en iyi golü için verilen Marta Ödülü'nün adaylarını da açıkladı. Listede öne çıkan isimler arasında Jordyn Bugg, Mariona Caldentey, Vivianne Miedema ve efsane futbolcu Marta bulunuyor.

Kevin Rodrigues'in adaylığı, Türk futbolunun uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırırken, Süper Lig'den bir golün dünya çapında ilk 10 arasına girmesi büyük takdir topladı.