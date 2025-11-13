PODCAST CANLI YAYIN

Kevin Rodrigues'in golü Puskas Ödülü'ne aday gösterildi

Kasımpaşa’nın Portekizli yıldızı Kevin Rodrigues, Çaykur Rizespor’a attığı muhteşem golle dünyada yılın en iyileri arasına girdi. FIFA, 2025 yılının en iyi golü için verilen Puskas Ödülü adaylarını duyururken, Rodrigues’in Süper Lig’de kaydettiği gol listeye dahil edildi.

Giriş Tarihi:
Kevin Rodrigues'in golü Puskas Ödülü'ne aday gösterildi

Rodrigues'in 9 Şubat'ta Kasımpaşa–Çaykur Rizespor maçında ceza sahası dışından attığı gol, futbol kamuoyunda büyük beğeni toplamıştı. Portekizli oyuncunun sert ve falsolu vuruşu, FIFA'nın değerlendirmesinde de kendine yer buldu ve yılın en iyileri arasına aday gösterildi.

PUSKAS ÖDÜLÜ ADAYLARI AÇIKLANDI

Rodrigues'in yanı sıra listede dünya futbolunun önemli isimleri de yer aldı. Erkek futbolunda Puskas Ödülü'ne aday gösterilen diğer oyuncular şöyle:
Lamine Yamal (Barcelona), Alerrandro (Vitoria), Alessandro Deiola (Cagliari), Pedro de la Vega (Seattle Sounders), Santiago Montiel (Independiente), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantia (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal) ve Rizky Ridho (Persija Jakarta).

KADIN FUTBOLUNDA MARTA ÖDÜLÜ ADAYLARI DA DUYURULDU

FIFA, kadın futbolunun yılın en iyi golü için verilen Marta Ödülü'nün adaylarını da açıkladı. Listede öne çıkan isimler arasında Jordyn Bugg, Mariona Caldentey, Vivianne Miedema ve efsane futbolcu Marta bulunuyor.

Kevin Rodrigues'in adaylığı, Türk futbolunun uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırırken, Süper Lig'den bir golün dünya çapında ilk 10 arasına girmesi büyük takdir topladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidimizi taşıyan Koca Yusuf Ankara'da
Takasbank
C130 faciası sonrası Yunan Hava Kuvvetleri’nden alçak paylaşım
Türkiye yasta | Şehit Burak İbbiği’nin ailesiyle lunapark hatırası yürekleri dağladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor
Türk Telekom
Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... AK Parti kaynaklarından "doğru zaman" vurgusu
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a! Yeni transferi önerdiler
İstanbullu dikkat! Çok sayıda güzergahta hız limiti yeniden belirlendi... İşte o noktalar
Motor bu kez radara takıldı: AB'den Google'a "arama sonuçlarında sıralama" soruşturması!
PFDK bahis cezalarını açıkladı! Eren Elmalı'ya 45 gün Metehan Baltacı'ya 9 ay hak mahrumiyeti
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
Lafla değil işle! 350 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan Adıyaman'da teslim edecek
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”
Siyasi husumet "pis"leşti! CHP'liler CHP İstanbul İl Binası'na işeyip dışkıladı: Gürsel Tekin "bu ilk değil" dedi
Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de açılacak: Kazanın gizemi çözülüyor! 27’nci dakikada ne yaşandı?
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim