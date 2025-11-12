Cimbom, yaz transfer sezonunda olduğu gibi ara dönemde de yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında başlayacak devre arası transfer döneminde ise ilk 8'e yönelik hamleler yapacak.

Yaz transfer döneminde gündeme gelen Lookman için İtalyanlar 60 milyon Euro talep edince frene basılmıştı.

Galatasaray 'da transfer listesinin ilk sırasında ise Serie A'da Atalanta forması giyen Ademola Lookman bulunuyor.



GALATASARAY'DAN DEV TEKLİF

Atalanta'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.

Ocak ayında İtalyan kulübü ile masaya oturacak Aslan, bu transfer için tam 40 milyon Euro bütçe ayırdı.