Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemine yıldız planıyla giriyor. Sarı-kırmızılılar, Atalanta'nın Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman için düğmeye bastı.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, milli araya 29 puanla lider konumda girmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray, U.S. Gilloise'yi yenmesi halinde ilk 24'ü büyük ölçüde garantileyecek.

Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında başlayacak devre arası transfer döneminde ise ilk 8'e yönelik hamleler yapacak.

Cimbom, yaz transfer sezonunda olduğu gibi ara dönemde de yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.


HEDEF ADEMOLA LOOKMAN

Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasında ise Serie A'da Atalanta forması giyen Ademola Lookman bulunuyor.

Yaz transfer döneminde gündeme gelen Lookman için İtalyanlar 60 milyon Euro talep edince frene basılmıştı.


GALATASARAY'DAN DEV TEKLİF

Atalanta'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.

Ocak ayında İtalyan kulübü ile masaya oturacak Aslan, bu transfer için tam 40 milyon Euro bütçe ayırdı.

