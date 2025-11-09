Selçuk İnan ilk defa Galatasaray'ı yendi

Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Selçuk İnan, kariyerinde uzun yıllar kaptan olarak görev yaptığı eski takımına karşı bu kez teknik direktör sıfatıyla sahadaydı.

Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa dönemlerinde üç kez Galatasaray'a rakip olan İnan, bu maçların hiçbirinde galibiyet alamamıştı.

Kocaelispor'un başında çıktığı bu mücadele ise onun için adeta bir dönüm noktası oldu.

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan yeşil-siyahlı ekip, hem taraftarına büyük bir mutluluk yaşattı hem de Selçuk İnan'a unutulmaz bir zafer kazandırdı.