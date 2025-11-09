PODCAST CANLI YAYIN

Selçuk İnan ilk defa Galatasaray'ı yendi

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek haftanın en büyük sürprizine imza attı. Körfez ekibinin teknik direktörü Selçuk İnan, bu sonuçla birlikte kariyerinde bir ilke ulaştı. Genç teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Galatasaray’a karşı galibiyet sevinci yaşadı.

Giriş Tarihi:
Selçuk İnan ilk defa Galatasaray'ı yendi

Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Selçuk İnan, kariyerinde uzun yıllar kaptan olarak görev yaptığı eski takımına karşı bu kez teknik direktör sıfatıyla sahadaydı.

Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa dönemlerinde üç kez Galatasaray'a rakip olan İnan, bu maçların hiçbirinde galibiyet alamamıştı.
Kocaelispor'un başında çıktığı bu mücadele ise onun için adeta bir dönüm noktası oldu.

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan yeşil-siyahlı ekip, hem taraftarına büyük bir mutluluk yaşattı hem de Selçuk İnan'a unutulmaz bir zafer kazandırdı.