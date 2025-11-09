PODCAST CANLI YAYIN

Kocaelispor Victor Osimhen için kırmızı kart bekledi

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede tansiyon zaman zaman yükseldi. Mücadelenin ilk yarısında Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in iki ayrı pozisyondaki müdahaleleri, Kocaelispor cephesinde büyük tepkiye neden oldu. Yeşil-siyahlı ekip, her iki pozisyonda da kırmızı kart beklerken, hakem Çağdaş Altay tek sarıda kaldı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında, Galatasaray'ın hızlı atağında Osimhen ile Hrvoje Smolcic arasında yaşanan ikili mücadele tartışmalara neden oldu. Pozisyonda Smolcic yerde kalırken, Osimhen topa hamle yapmak isterken rakibine müdahalede bulundu. Hakem Çağdaş Altay, faulü Galatasaray aleyhine çaldı ve Osimhen'e sarı kart gösterdi.

Kocaelisporlu futbolcular, müdahalenin doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savunarak hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Yeşil-siyahlı teknik heyet de kenardan pozisyona tepki gösterdi. Osimhen ise karar sonrası Smolcic'in "pozisyonu abarttığını" işaret ederek hakeme itiraz etti.

İKİNCİ POZİSYON: TARKAN SERBEST'E MÜDAHALE SONRASI GERGİNLİK

Dakikalar 41'i gösterdiğinde Victor Osimhen yine tartışmalı bir pozisyonun merkezindeydi. Kocaelispor'un orta sahadaki oyuncusu Tarkan Serbest, Nijeryalı golcünün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay bu kez faul kararı verdi ancak kartına başvurmadı.

Bu kararın ardından Kocaelisporlu oyuncular ve yedek kulübesi adeta ayağa kalktı. Hakem Çağdaş Altay'a ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart göstermesi yönünde yoğun itirazlar yapıldı. Ancak Altay kararını değiştirmedi ve oyunu serbest vuruşla yeniden başlattı.

YEDEK KULÜBESİNE SARI KART

Pozisyon sonrası yaşanan itirazlar nedeniyle saha kenarında tansiyon bir hayli yükseldi. Hakem Çağdaş Altay, aşırı tepkilerde bulunan Kocaelispor yedek kulübesine yönelerek sarı kart gösterdi. Kocaelispor cephesi kararın ardından bir süre daha itirazlarını sürdürdü.

