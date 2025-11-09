Kocaelispor Victor Osimhen için kırmızı kart bekledi

Karşılaşmanın 28. dakikasında, Galatasaray'ın hızlı atağında Osimhen ile Hrvoje Smolcic arasında yaşanan ikili mücadele tartışmalara neden oldu. Pozisyonda Smolcic yerde kalırken, Osimhen topa hamle yapmak isterken rakibine müdahalede bulundu. Hakem Çağdaş Altay, faulü Galatasaray aleyhine çaldı ve Osimhen'e sarı kart gösterdi. Kocaelisporlu futbolcular, müdahalenin doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savunarak hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Yeşil-siyahlı teknik heyet de kenardan pozisyona tepki gösterdi. Osimhen ise karar sonrası Smolcic'in "pozisyonu abarttığını" işaret ederek hakeme itiraz etti.

Victor Osimhen (AA) İKİNCİ POZİSYON: TARKAN SERBEST'E MÜDAHALE SONRASI GERGİNLİK Dakikalar 41'i gösterdiğinde Victor Osimhen yine tartışmalı bir pozisyonun merkezindeydi. Kocaelispor'un orta sahadaki oyuncusu Tarkan Serbest, Nijeryalı golcünün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay bu kez faul kararı verdi ancak kartına başvurmadı. Bu kararın ardından Kocaelisporlu oyuncular ve yedek kulübesi adeta ayağa kalktı. Hakem Çağdaş Altay'a ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart göstermesi yönünde yoğun itirazlar yapıldı. Ancak Altay kararını değiştirmedi ve oyunu serbest vuruşla yeniden başlattı.