Formula 1'de Brezilya GP Landro Norris'in

Yarışın en dikkat çeken anı, 8. turda yaşanan temas oldu. Mercedes pilotu Kimi Antonelli, viraj çıkışında aracının kontrolünü kaybederek Ferrari pilotu Charles Leclerc'e çarptı. Bu temas sonrası Leclerc'in aracı bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.



Olayın ardından Antonelli pit alanına dönse de aracındaki hafif hasara rağmen yarışa devam etti ve damalı bayrağı liderin 10.388 saniye gerisinde ikinci sırada geçti.

Red Bull'un şampiyonluk adayı Max Verstappen ise beklenenden düşük tempoyla yarışarak 10.750 saniye farkla üçüncü oldu.

McLaren cephesinde ise Lando Norris, pit stratejisini mükemmel yöneterek zafere uzandı.

PİLOTLAR KLASMANINDA NORRIS LİDERLİĞİ KORUDU

Yarış sonunda güncellenen pilotlar klasmanında Lando Norris zirvedeki yerini korudu. Avustralyalı takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci sırada yer alırken, Verstappen üçüncü sıraya geriledi.

Pilotlar Klasmanı

Lando Norris (Büyük Britanya) – 390 puan

Oscar Piastri (Avustralya) – 366 puan

Max Verstappen (Hollanda) – 341 puan

George Russell (Büyük Britanya) – 276 puan

Charles Leclerc (Monako) – 214 puan

TAKIMLAR KLASMANINDA MCLAREN FARKI AÇIYOR

McLaren, sezonun son virajına girilirken üstünlüğünü iyice pekiştirdi. Mercedes, Antonelli'nin podyumuyla farkı bir nebze azaltmaya çalışsa da zirveyle arasındaki puan farkı büyüdü.

Takımlar Klasmanı

McLaren – 756 puan

Mercedes – 398 puan

Red Bull Racing – 366 puan

Ferrari – 362 puan

Williams – 111 puan