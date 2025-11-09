PODCAST CANLI YAYIN

Formula 1'de Brezilya GP Landro Norris'in

Formula 1 sezonunun 21. ayağında büyük heyecana sahne olan yarışta McLaren pilotu Lando Norris damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı. Mercedes’in genç yıldızı Kimi Antonelli ikinci, Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Giriş Tarihi:
Formula 1'de Brezilya GP Landro Norris'in

Yarışın en dikkat çeken anı, 8. turda yaşanan temas oldu. Mercedes pilotu Kimi Antonelli, viraj çıkışında aracının kontrolünü kaybederek Ferrari pilotu Charles Leclerc'e çarptı. Bu temas sonrası Leclerc'in aracı bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

Olayın ardından Antonelli pit alanına dönse de aracındaki hafif hasara rağmen yarışa devam etti ve damalı bayrağı liderin 10.388 saniye gerisinde ikinci sırada geçti.

Red Bull'un şampiyonluk adayı Max Verstappen ise beklenenden düşük tempoyla yarışarak 10.750 saniye farkla üçüncü oldu.
McLaren cephesinde ise Lando Norris, pit stratejisini mükemmel yöneterek zafere uzandı.

PİLOTLAR KLASMANINDA NORRIS LİDERLİĞİ KORUDU

Yarış sonunda güncellenen pilotlar klasmanında Lando Norris zirvedeki yerini korudu. Avustralyalı takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci sırada yer alırken, Verstappen üçüncü sıraya geriledi.

Pilotlar Klasmanı

Lando Norris (Büyük Britanya) – 390 puan

Oscar Piastri (Avustralya) – 366 puan

Max Verstappen (Hollanda) – 341 puan

George Russell (Büyük Britanya) – 276 puan

Charles Leclerc (Monako) – 214 puan

TAKIMLAR KLASMANINDA MCLAREN FARKI AÇIYOR

McLaren, sezonun son virajına girilirken üstünlüğünü iyice pekiştirdi. Mercedes, Antonelli'nin podyumuyla farkı bir nebze azaltmaya çalışsa da zirveyle arasındaki puan farkı büyüdü.

Takımlar Klasmanı

McLaren – 756 puan

Mercedes – 398 puan

Red Bull Racing – 366 puan

Ferrari – 362 puan

Williams – 111 puan

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Kanarya'dan zirveye mesaj! Fenerbahçe - Kayserispor: 4-2 | MAÇ SONUCU
Ölen 6 cana hakaret ve küfür ettiler! Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar
Kim Milyoner Olmak İster’de o soru yarışmacıyı yaktı! Oktay Kaynarca yarışmacıyı türküyle uğurladı!
Eğlence mekanında korkunç saldırı: Yüzüne kolonya dökülüp ateşe verildi | O cani tutuklandı
Aslan apolet bıraktı! Kocaelispor - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün yarın! İl il başvuru ekranı açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail'in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
Fenerbahçe'ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba
Amerikan rüyası kapanma kabusuna döndü, ülke kontak kapattı! Shutdown Amerika!
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi... Gözaltı sayısı artıyor
Başkan Erdoğan'dan Özel'in hadsiz sözlerine yanıt: "Biz o seviyeye inmeyiz, inemeyiz!"
Mandalinci İmamoğlu'nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP'li Kadıköy Belediyesi CHP'li Bodrum Belediyesi'ni yalanladı
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM'den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...
Karadeniz'de kriz! Trabzon'dan Soçi'ye giden Türk gemisine Rusya engeli
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı sonrası şok yorum! "Sergen'in ihaneti"