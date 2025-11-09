Arda Turan'dan tarihi fark! Shakhtar Donetsk - SK Poltava: 7-1 | MAÇ SONUCU

PODCAST CANLI YAYIN

Ukrayna Premier Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Shakhtar Donetsk, sahasında SK Poltava’yı adeta gole boğdu. Arda Turan yönetimindeki turuncu-siyahlılar, etkileyici bir performans sergileyerek rakibini 7-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Maça hızlı başlayan Shakhtar Donetsk, daha 3. dakikada Marlon Gomes'in golüyle öne geçti. Baskısını artıran ev sahibi ekip, 17. dakikada Pedrinho'nun penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Konuk takım SK Poltava, 53. dakikada Denis Galenkov ile farkı bire indirse de bu gol sadece kısa süreli bir umut oldu.

Arda Turan'ın ekibi adeta gaza bastı: 57. dakikada Eguinaldo, 60. dakikada Ocheretko, 82. dakikada Newerton, 90. dakikada Konoplia ve 90+3. dakikada Pidlepych'in kendi kalesine attığı gol ile Shakhtar, mücadeleyi tarihi bir skorla 7-1 kazandı.

