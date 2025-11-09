PODCAST CANLI YAYIN

Arda Güler'e beraberlik şoku! Ray Vallecano - Real Madrid: 1-1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga’nın 12. haftasında Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano’ya konuk oldu. Vallecas Stadyumu’nda oynanan mücadele, beklentilerin aksine golsüz sona erdi. İspanyol devinin genç yıldızı Arda Güler, maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, mücadeleye etkili başladı. İlk yarıda Vinicius Junior ve Jude Bellingham ile önemli fırsatlar yakalayan eflatun-beyazlılar, Rayo kalecisi Dimitrievski'yi geçemedi. Ev sahibi ekip, zaman zaman kontrataklarla etkili olmaya çalışsa da Real Madrid savunması hata yapmadı.

İkinci yarıda da oyunun temposunu belirleyen taraf Real Madrid oldu. Ancak son paslarda yaşanan hatalar ve Rayo Vallecano'nun dirençli savunması, galibiyet umutlarını söndürdü. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, Madrid ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı.

ARDA GÜLER'DEN 90 DAKİKALIK PERFORMANS

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, Rayo Vallecano karşısında maça ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, kariyerinde ilk kez Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı. Zaman zaman topa yön veren Arda, özellikle hücum geçişlerinde takıma katkı sağladı.

REAL MADRID SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Real Madrid, La Liga'da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Eflatun-beyazlı ekip puanını 31'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi Rayo Vallecano ise güçlü rakibinden aldığı 1 puanla puanını 15'e çıkardı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Milli aranın ardından Real Madrid, Elche deplasmanında sahne alacak. Rayo Vallecano ise Real Oviedo'ya konuk olacak.

