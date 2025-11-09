Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, mücadeleye etkili başladı. İlk yarıda Vinicius Junior ve Jude Bellingham ile önemli fırsatlar yakalayan eflatun-beyazlılar, Rayo kalecisi Dimitrievski'yi geçemedi. Ev sahibi ekip, zaman zaman kontrataklarla etkili olmaya çalışsa da Real Madrid savunması hata yapmadı.

İkinci yarıda da oyunun temposunu belirleyen taraf Real Madrid oldu. Ancak son paslarda yaşanan hatalar ve Rayo Vallecano'nun dirençli savunması, galibiyet umutlarını söndürdü. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, Madrid ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı.