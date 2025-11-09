Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, mücadeleye etkili başladı. İlk yarıda Vinicius Junior ve Jude Bellingham ile önemli fırsatlar yakalayan eflatun-beyazlılar, Rayo kalecisi Dimitrievski'yi geçemedi. Ev sahibi ekip, zaman zaman kontrataklarla etkili olmaya çalışsa da Real Madrid savunması hata yapmadı.
İkinci yarıda da oyunun temposunu belirleyen taraf Real Madrid oldu. Ancak son paslarda yaşanan hatalar ve Rayo Vallecano'nun dirençli savunması, galibiyet umutlarını söndürdü. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, Madrid ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı.
ARDA GÜLER'DEN 90 DAKİKALIK PERFORMANS
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, Rayo Vallecano karşısında maça ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, kariyerinde ilk kez Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı. Zaman zaman topa yön veren Arda, özellikle hücum geçişlerinde takıma katkı sağladı.
REAL MADRID SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Real Madrid, La Liga'da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Eflatun-beyazlı ekip puanını 31'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi Rayo Vallecano ise güçlü rakibinden aldığı 1 puanla puanını 15'e çıkardı.