Londera'da nefes kesen son! Tottenham Hotspur - Manchester United: 2-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında Manchester United, Tottenham deplasmanına konuk oldu. Tottenham Stadyumu’ndaki mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Manchester United, 32. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mbeumo, son 4 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.

Tottenham, 84. dakikada Mathys Tel ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 90+1. dakikada Richarlison'un golüyle Manchester United karşısında 2-1 öne geçti.

Pes etmeyen Manchester United, 90+6. dakikada Matthijs de Ligt ile skoru 2-2'ye getirdi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

ALTAY BAYINDIR YEDEK KALDI

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, Tottenham karşılaşmasını yedek kulübesinde tamamladı.

MANU 10 KİŞİ TAMAMLADI

Manchester United forması giyen Benjamin Sesko, karşılaşmanın 87. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için Ruben Amorim'in ekibi mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Premier Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle çıkış yakalayan Manchester United, Tottenham beraberliğiyle üst üste ikinci beraberliğini aldı. Tottenham'ın galibiyet hasreti ise iki maça çıktı. Bu sonucun ardından iki takım da 18 puana yükseldi.

Tottenham, milli aranın ardından derbide Arsenal'in konuğu olacak. Manchester United ise sahasında Everton'ı ağırlayacak.

