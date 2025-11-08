PODCAST CANLI YAYIN

İtalya'da sessiz derbi! Juventus - Torino: 0-0 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 11. haftasında Juventus ile Torino karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu’nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maç boyunca daha üstün taraf olan Juventus, yüzde 70'in üzerinde topla oynadı ve 21 şut çekmesine rağmen Torino savunmasını aşamadı. Ev sahibi ekip, baskılı oynamasına karşın aradığı golü bulamadı.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 84. dakikada Lois Openda'ya yerini bıraktı. Genç oyuncu, etkili performansıyla taraftardan alkış aldı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Ligdeki iki maçlık galibiyet serisi sona eren Juventus, puanını 19'a yükseltti. Son 3 maçını da berabere tamamlayan Torino ise puanını 14'e çıkardı.

Milli aranın ardından Juventus, Fiorentina deplasmanına gidecek. Torino ise sahasında Como'yu konuk edecek.

