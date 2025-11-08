Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Enis Destan, 42. dakikada Kyle Joseph ve 79. dakikada Joe Gelhardt kaydetti. Konuk ekip Portsmouth'un golleri ise 16. ve 45+2. dakikalarda Terry Devlin'den geldi.

TÜRK YILDIZLARDAN KATKI

Hull City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enis Destan, 74. dakikada oyundan çıktı. Bir diğer Türk oyuncu Amir Hadziahmetovic de aynı dakikada yerini takım arkadaşına bıraktı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Hull City puanını 25'e yükseltti. Portsmouth ise 14 puanda kaldı.

Hull City, ligin bir sonraki maçında QPR deplasmanına gidecek. Portsmouth ise sahasında Milwall'ı ağırlayacak.