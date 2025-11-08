PODCAST CANLI YAYIN

Enis Destan attı 3 puan geldi! Hull City - Portsmouth: 3-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Championship’in 15. haftasında, Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, sahasında Portsmouth’u konuk etti. The MKM Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Hull City, 3-2’lik skorla kazandı.

Giriş Tarihi:
Enis Destan attı 3 puan geldi! Hull City - Portsmouth: 3-2 | MAÇ SONUCU

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Enis Destan, 42. dakikada Kyle Joseph ve 79. dakikada Joe Gelhardt kaydetti. Konuk ekip Portsmouth'un golleri ise 16. ve 45+2. dakikalarda Terry Devlin'den geldi.

TÜRK YILDIZLARDAN KATKI

Hull City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enis Destan, 74. dakikada oyundan çıktı. Bir diğer Türk oyuncu Amir Hadziahmetovic de aynı dakikada yerini takım arkadaşına bıraktı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Hull City puanını 25'e yükseltti. Portsmouth ise 14 puanda kaldı.

Hull City, ligin bir sonraki maçında QPR deplasmanına gidecek. Portsmouth ise sahasında Milwall'ı ağırlayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
CANLI | Kocaeli'de parfüm deposunda patlama! Acı haber geldi | Soruturma başladı: 3 gözaltı | Başkan Erdoğan'dan mesajı | Kimlikler belli oldu
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Fırtına 1 puana razı! Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!
ABD’li öğrenciden Trump’ın oğluna canlı yayında soğuk duş! İsrail sorusuyla köşeye sıkıştırdı
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Kocaeli'de parfüm deposunda dehşet anları! Görgü tanığı alevleri anlattı: "Çaresiz halde insanların bağrışmasını duyduk"
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Bakü'de zafer seyri... Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile törenleri takip etti
ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı
44 günde Karabağ’ın kaderi değişti! Azerbaycan’ın zaferinin üzerinden 5 yıl geçti
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTE'de endüstriyel tesis geliyor
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim