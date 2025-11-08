PODCAST CANLI YAYIN

4 gollü düelloda kazanan yok! Gaziantep FK - Rizespor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 12. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’ndaki mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Giriş Tarihi:
4 gollü düelloda kazanan yok! Gaziantep FK - Rizespor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK, 2. dakikada Muhammed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Rizespor, bu gole 29. dakikada Ali Sowe ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

RİZESPOR ATTI GAZİANTEP CEVAP VERDİ

Rizespor, 59. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Bu dakikada Emrecan Bulut'un vuruşu Rodrigues'e çarptı ve ağlara gitti. Gol, Rodrigues'in kendi kalesine yazıldı.

Gaziantep FK, 71. dakikada Deian Sorescu ile penaltı kazandı ancak Sorescu, penaltı atışında direğe takıldı.

Ev sahibi ekipte kendi kalesine gol atan Kevin Rodrigues, bu kez 74. dakikada rakip ağları sarstı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK 19, Rizespor ise 14 puana yükseldi.

SONRAKİ MAÇLAR

Gaziantep FK, milli aranın ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
CANLI | Kocaeli'de parfüm deposunda patlama! Acı haber geldi | Soruturma başladı: 3 gözaltı | Başkan Erdoğan'dan mesajı | Kimlikler belli oldu
Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI
ABD’li öğrenciden Trump’ın oğluna canlı yayında soğuk duş! İsrail sorusuyla köşeye sıkıştırdı
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Kocaeli'de parfüm deposunda dehşet anları! Görgü tanığı alevleri anlattı: "Çaresiz halde insanların bağrışmasını duyduk"
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Bakü'de zafer seyri... Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile törenleri takip etti
ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı
44 günde Karabağ’ın kaderi değişti! Azerbaycan’ın zaferinin üzerinden 5 yıl geçti
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
CHP'de skandal biter mi? Marmaris Belediyesi'nin meclis toplantı salonu kaçak çıktı
Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTE'de endüstriyel tesis geliyor
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim