Gaziantep FK, 2. dakikada Muhammed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Rizespor, bu gole 29. dakikada Ali Sowe ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

RİZESPOR ATTI GAZİANTEP CEVAP VERDİ

Rizespor, 59. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Bu dakikada Emrecan Bulut'un vuruşu Rodrigues'e çarptı ve ağlara gitti. Gol, Rodrigues'in kendi kalesine yazıldı.

Gaziantep FK, 71. dakikada Deian Sorescu ile penaltı kazandı ancak Sorescu, penaltı atışında direğe takıldı.

Ev sahibi ekipte kendi kalesine gol atan Kevin Rodrigues, bu kez 74. dakikada rakip ağları sarstı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK 19, Rizespor ise 14 puana yükseldi.

SONRAKİ MAÇLAR

Gaziantep FK, milli aranın ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.