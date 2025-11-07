Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını kritik maç için hazırlarken sahaya süreceği kadroyu da netleştirdi.
FIRTINA ZİRVE GRUBUNDA
Bu sezon yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Trabzonspor, aldığı 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 24 puan topladı. Bordo mavililer 3'üncü basamakta bulunuyor.
Akdeniz temsilcisi ise aynı süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 14 puan aldı ve haftaya 9. sırada girdi.
TRABZONSPOR İLE ALANYASPOR 19. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de 19. kez kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili ekip ile Akdeniz temsilcisi, Trabzon'da oynanacak kritik maçta galibiyet için sahaya çıkacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlar, hem skor hem de istatistik açısından dikkat çekici veriler barındırıyor.