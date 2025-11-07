Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE ALANYASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor arasında bugüne kadar oynanan 18 karşılaşmada üstün taraf Akdeniz ekibi oldu. Turuncu-yeşilliler, bu maçların 8'ini kazanmayı başardı. Trabzonspor ise 6 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki rekabette 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu veriler, Alanyaspor'un son yıllarda Trabzonspor'a karşı oldukça dirençli bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor.