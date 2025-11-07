PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde yer alan Trabzonspor, 11. haftada Alanyaspor'u ağırlayacak. Bordo mavililer, Galatasaray deplasmanından aldığı 1 puan sonrası ağırlayacağı Akdeniz temsilcisini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Zorlu randevu öncesinde Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını kritik maç için hazırlarken sahaya süreceği kadroyu da netleştirdi.

FIRTINA ZİRVE GRUBUNDA

Bu sezon yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Trabzonspor, aldığı 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 24 puan topladı. Bordo mavililer 3'üncü basamakta bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi ise aynı süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 14 puan aldı ve haftaya 9. sırada girdi.

TRABZONSPOR İLE ALANYASPOR 19. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de 19. kez kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili ekip ile Akdeniz temsilcisi, Trabzon'da oynanacak kritik maçta galibiyet için sahaya çıkacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlar, hem skor hem de istatistik açısından dikkat çekici veriler barındırıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE ALANYASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor arasında bugüne kadar oynanan 18 karşılaşmada üstün taraf Akdeniz ekibi oldu. Turuncu-yeşilliler, bu maçların 8'ini kazanmayı başardı. Trabzonspor ise 6 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki rekabette 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu veriler, Alanyaspor'un son yıllarda Trabzonspor'a karşı oldukça dirençli bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor.

Söz konusu 18 maçta Corendon Alanyaspor 32 gol atarken, Trabzonspor 27 kez fileleri havalandırdı. İstatistikler, karşılaşmaların genellikle bol gollü geçtiğini de ortaya koyuyor. Her iki takım da hücum futbolunu tercih ediyor ve son yıllarda oynanan maçlarda seyir zevki oldukça yüksek mücadeleler izleniyor.

TRABZON'DA OYNANAN MAÇLARDA BORDO-MAVİLİLER AVANTAJLI

İki takım arasındaki mücadelelerde Trabzon'daki maçlar özel bir yere sahip. Taraftar desteğini arkasına alan Trabzonspor, kendi sahasında oynadığı maçlarda az da olsa üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Bordo-mavili ekip, Trabzon'da oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlar, sahasında genellikle rakibine üstünlük kuran bir Trabzonspor profili çiziyor.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda rakip filelere 16 gol gönderirken, kalesinde 14 gol gördü. Bir bakıma iç saha maçlarında skor açısından dengeli ancak hücumda etkili bir performans sergiledi. Taraftarının önünde daha agresif ve tempolu bir futbol ortaya koyan bordo-mavililer, bu maçlarda özellikle kanat hücumlarıyla dikkat çekti.

TRABZONSPOR'UN SAHASINDAKİ GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, son yıllarda sahasında Alanyaspor'a karşı oldukça başarılı sonuçlar alıyor. Bordo-mavililer, iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

2022-2023 sezonunda Alanyaspor'u 5-1'lik farklı bir skorla geçen Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda 1-0'lık zor ama kritik bir galibiyet elde etti. Geçtiğimiz sezon yani 2024-2025 döneminde ise 4-3'lük unutulmaz bir maça imza attı.

Bu sonuçlarla birlikte Trabzonspor, Alanyaspor karşısında taraftarı önünde üç sezondur kazanan taraf olmayı sürdürüyor. Bordo-mavililer, yeni sezonda da bu seriyi devam ettirerek hem moral bulmak hem de zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

ALANYASPOR TRABZON'DA ŞANSSIZ

Her ne kadar genel istatistiklerde üstün görünse de, Corendon Alanyaspor için Trabzon deplasmanı oldukça zorlu geçiyor. Akdeniz temsilcisi, deplasmanda oynadığı 9 maçta sadece 3 galibiyet elde ederken, kalan maçlarda puan kayıpları yaşadı.

Alanyaspor, son üç Trabzon deplasmanında puan alamadı. Bordo-mavili ekibin sahasındaki yüksek temposu ve taraftar baskısı, rakip takımlar için büyük bir handikap yaratıyor. Alanyaspor, bu kez bu seriyi sonlandırmak için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Bordo-mavililer, bu sezon ligdeki istikrarlı gidişatını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, hem puan durumunda yukarılara tırmanmayı hem de taraftarına keyifli futbol izletmeyi hedefliyor.

Alanyaspor karşısında sahaya çıkacak Trabzonspor, hem iç sahadaki 4'te 4 galibiyet serisi için hem de ligdeki moral üstünlüğü için mücadele edecek. Bordo-mavililer, kazanarak hem rakibine karşı psikolojik üstünlüğünü pekiştirmek hem de zirve yarışında güçlü bir adım atmak amacında.

STOPERLER YOK

Trabzonspor'un Alanyaspor önünde vereceği sınavda en sıkıntılı yeri ise savunmanın merkezindeki ikili. Stefan Savic, Galatasaray derbisinde sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Arseniy Batagov da yine bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İki futbolcunun yerlerine oynayacak isimler merak konusu haline geldi.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin sahaya Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Muçi ve Onuachu ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.

