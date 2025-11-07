Trabzonspor’da dostluk rüzgarı! Oulai ve Folcarelli’nin saha dışı uyumu takımın moralini yükseltti

Trabzonspor 'da kısa süre önce birlikte oynamaya başlayan Tim-Jabol Folcarelli ile Christ Oulai, hem saha içinde hem de saha dışında sergiledikleri uyumla dikkat çekiyor. Eyüpspor maçında Oulai'nin attığı gol sonrası Folcarelli ile yaptığı özel selamlaşma hareketi, tribünlerin hafızasına kazınırken, bu samimi görüntülerin antrenmanlarda da devam ettiği gözleniyor.

Fotoğraf (takvim.com.tr)

İkilinin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sık sık birlikte vakit geçirmesi, takım içindeki pozitif atmosferi güçlendiriyor. Teknik Direktör Fatih Tekke de iki oyuncunun bu uyumundan oldukça memnun. Tecrübeli çalıştırıcı, saha içindeki iş birliği kadar takım ruhuna katkılarından da övgüyle bahsediyor.

Folcarelli ve Oulai'nin bu birlikteliği, Trabzonspor taraftarları için sadece saha içi başarı değil, aynı zamanda takımın uyum ve arkadaşlık bağlarının da simgesi haline gelmiş durumda. Bordo- Mavili taraftarlar da bu samimi görüntüleri büyük bir keyifle takip ediyor. Oulai ve Folcarelli'nin sadece maçlarda değil, antrenmanlarda ve tesis içindeki günlük yaşamlarında da birbirlerine destek olmaları, takım içinde pozitif bir moral dalgası yaratıyor.