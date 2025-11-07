PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor’da dostluk rüzgarı! Oulai ve Folcarelli’nin saha dışı uyumu takımın moralini yükseltti

Bordo-Mavililer’de Tim-Jabol Folcarelli ile Christ Oulai’nin uyumu, saha içi performanslarının yanı sıra tesislerdeki samimi dostluklarıyla da dikkat çekiyor. Teknik Direktör Fatih Tekke ve taraftarlar ikilinin takım ruhuna katkısından memnun

Trabzonspor'da kısa süre önce birlikte oynamaya başlayan Tim-Jabol Folcarelli ile Christ Oulai, hem saha içinde hem de saha dışında sergiledikleri uyumla dikkat çekiyor. Eyüpspor maçında Oulai'nin attığı gol sonrası Folcarelli ile yaptığı özel selamlaşma hareketi, tribünlerin hafızasına kazınırken, bu samimi görüntülerin antrenmanlarda da devam ettiği gözleniyor.

İkilinin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sık sık birlikte vakit geçirmesi, takım içindeki pozitif atmosferi güçlendiriyor. Teknik Direktör Fatih Tekke de iki oyuncunun bu uyumundan oldukça memnun. Tecrübeli çalıştırıcı, saha içindeki iş birliği kadar takım ruhuna katkılarından da övgüyle bahsediyor.

Folcarelli ve Oulai'nin bu birlikteliği, Trabzonspor taraftarları için sadece saha içi başarı değil, aynı zamanda takımın uyum ve arkadaşlık bağlarının da simgesi haline gelmiş durumda. Bordo- Mavili taraftarlar da bu samimi görüntüleri büyük bir keyifle takip ediyor. Oulai ve Folcarelli'nin sadece maçlarda değil, antrenmanlarda ve tesis içindeki günlük yaşamlarında da birbirlerine destek olmaları, takım içinde pozitif bir moral dalgası yaratıyor.

ÇALIM KRALI OLMA YOLUNDA


Genç yetenek Christ Inao Oulai, 10 büyük ligde maç başına en çok çalım atan 21 yaş altı oyuncular arasında dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Genç yıldız, sadece Lamine Yamal'ın gerisinde kalarak ikinci sırada yer aldı ve yeteneğini Avrupa'nın genç yetenekleri arasında kanıtladı.

BANİYA HIRS KÜPÜ
Savic Trabzonspor'da sakatlandı. Rayyan Baniya uzun bir aradan sonra hafta sonunda oynanacak olan Alanyaspor maçına ilk 11'de başlamayı ve bu fırsatı iyi değerlendirmeyi hedefliyor. Bir dönem sergilediği performans ile A Milli Takım'dan dahi davet alan Baniya'nın, antrenmanlarda da oldukça hırslı olduğu öğrenildi.

