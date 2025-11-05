PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın 'sportmenliğe aykırı hareket' ve 'hakaret' nedeniyle; Orkun Kökçü ise 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Derbide kırmızı kart gören Sergen Yalçın için sevk gerekçesi olarak 'sportmenliğe aykırı hareket' ve 'hakaret'; yine derbide kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün ise 'kural dışı hareketi' neden gösterildi.


İşte TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ORKUN KÖKÇÜ'nün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

