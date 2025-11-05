PODCAST CANLI YAYIN

Genç milli haltercilerimiz yine zirvede!

Arnavutluk'un Durres kentinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporcularımız, 19'u altın toplam 49 madalya elde ederek gurulandırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Genç milli haltercilerimiz yine zirvede!

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekip genç erkekler kategorisinde 5 altın, 6 gümüş, 4 bronz, 23 yaş altı erkekler kategorisinde de 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya elde ederek Avrupa şampiyonu oldu. Genç kadınlar kategorisinde ise 6 altın, 5 gümüş, 1 bronz ve 23 yaş altı kadınlarda 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya alan milli halterciler, Avrupa ikincisi oldu.

Genç millilerimiz (Türkiye Halter Federasyonu)Genç millilerimiz (Türkiye Halter Federasyonu)

Şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Yusuf Fehmi Genç koparmada 150 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 190 kiloluk kaldırışıyla altın ve toplamda da 340 kiloyla altın ile Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Öte yandan Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, 23 yaş altı erkekler kategorisinde organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.

Yusuf Fehmi Genç (Türkiye Halter Federasyonu)Yusuf Fehmi Genç (Türkiye Halter Federasyonu)

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türk halteri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:,

Elde edilen başarının Türk halteri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Arnavutluk'ta önemli bir başarıya imza attık. Büyük bir emek sonrasında böylesine güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. 49 madalya kazanmak bizi gururlandırdı ve geleceğe ümitle bakmamızı sağladı. Emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız
Kuruluş Orhan
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade veriyor
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 8. dalga: 7'si iş insanı 8 gözaltı
Borsa İstanbul
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI DİYANET TV | 2026 Hac kurası saat kaçta başlayacak? hac.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ
Adem Soytekin İBB'deki rüşvet çarkının belgelerini savcılığa verdi!
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
Borsa İstanbul'da manipülatörlere kesik! Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
500 bin konutta başvuru zamanı! Şartlar neler? Hangi ilde kaç konut yapılacak?
Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi
İstanbul’da yağış alarmı! Meteoroloji saat saat açıkladı! Gök gürültüsü ve rüzgar etkisini artıracak: Marmara, Ege...
Taban aylığa enflasyon ayarı! Emeklilerin en düşük maaşı 19 bin TL olacak...
Türkiye'nin savunma sanayisindeki attığı adımlar Yunanistan'ı karıştırdı!
Soykırımcı Netanyahu köşeye sıkıştı! İsrail’de erken seçim çanları çalıyor
Özel üniversitede 28 Şubat hortlaması! Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun
Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’ın ablası bakın hangi oyuncu çıktı!