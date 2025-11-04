Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim

Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalıp Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yalçın'ın, Adalı ile yaptığı konuşmada, "Maçtan 7 dakika önce tüm oyuncuları rakibe sakın sert girmeyin diye uyardım. O kadar söyledim dinletemedim. Bu yüzden çılgına döndüm. Benim öfkem hakeme değil Orkun'aydı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.