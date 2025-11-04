PODCAST CANLI YAYIN

Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim

Tecübeli hocanın Adalı’ya, “Maçtan 7 dakika önce kontrolsüz hareketler için herkesi uyardım. O kadar söyledim dinletemedim. Benim öfkem hakeme değil Orkun’aydı”dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalıp Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yalçın'ın, Adalı ile yaptığı konuşmada, "Maçtan 7 dakika önce tüm oyuncuları rakibe sakın sert girmeyin diye uyardım. O kadar söyledim dinletemedim. Bu yüzden çılgına döndüm. Benim öfkem hakeme değil Orkun'aydı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sergen Yalçın. Fotoğraf (AA)Sergen Yalçın. Fotoğraf (AA)

"İSTEMEDİĞİN OYUNCULARI GÖNDERECEĞİZ"

Adalı'nın da hocayı sakinleştirerek, "Merak etme devre arasında gereken takviyeleri yapacağız. Bu takım yeniden ayağa kalkacak. Ocak ayında senin istemediğin oyuncuları gönderip onay verdiğin oyuncuları transfer edeceğiz" dediği belirlendi. Yönetimin şimdiden transfer çalışmalarına başladığı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. Fotoğraf (AA)Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. Fotoğraf (AA)

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yazarımız Kartal Yiğite çok özel açıklamalar yaptı! Solskjaer ile ilgili iddialara son noktayı koyduBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı yazarımız Kartal Yiğite çok özel açıklamalar yaptı! Solskjaer ile ilgili iddialara son noktayı koydu

