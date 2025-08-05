Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yazarımız Kartal Yiğit'e çok özel açıklamalar yaptı! Solskjaer ile ilgili iddialara son noktayı koydu

KULÜBEDE AKTİF OLMALI

"Taraftar doğal olarak kızıyor. Sonuçlar kötü gittiğinde bu hep böyle olur. Onlara hak veriyorum ancak sürekli hoca gitsin yenisi gelsin böyle bir şey yok. İstikrar elde etmek gerek . Evet hocanın da hataları olabilir ancak şu an takım eksik bunu kabul etmek gerek. Kısa süre içerisinde takviyeler gelecek. Ondan sonra hocayı konuşuruz. Bana, yönetime kızsınlar razıyız ama hocaya destek olsunlar , tepkiler ona olmamalı. Hoca saha kenarında sessiz tepkisiz diye eleştiriliyor. Bazen biz de daha aktif olmasını düşünüyoruz ama herkesin stili farklı. Hatta Galatasaray maçı sonrası hoca ile oturduk konuştuk. Okan Buruk'un TV'de görüntüleri vardı. Soljskaer bu görüntüler için 'Bu tip şeyler artık çok eskide kaldı. Sürekli hakemle uğraşmak iyi bir görüntü değil. Gerektiğinde ben de oyunculara karşı sert yanımı gösteriyorum. Çare sertlik değil' demişti. Tabi ki bizim ligin dinamikleri ayrı ama hocaya da katılıyorum."



Gedson Fernandes (Takvim.com.tr)

GEDSON'U ZORLA TUTAMAZDIK

Spartak Moskova'ya satılan Gedson Fernandes ile ilgili de konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Gedson kalmayı hiç düşünmedi sürekli gitmek istedi. Hatta antrenmana çıkmadı. Böyle bir oyuncuyu ne yapacaksınız? Zorla tutamazdık. Hepimiz için en iyi seçenek gitmesiydi. Kulüp buradan zarar etmeyecek 27 milyon Euroya yakın bir gelirimiz olacak" açıklamasını yaptı.