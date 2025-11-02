Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç ve ibra şoku! Adalı eski yönetimi bombaladı: "Her gün yıktığınız bir işi toparlamaya çalışıyoruz"

Hasan Arat

ARAT'A İHRAÇ ŞOKU!



Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, oy çokluğuyla 1 yıl süreyle Beşiktaş Genel Kurul üyeliğinden ihraç edildi.



Serdal Adalı

İHRAÇ SONRASI İBRA ŞOKU!

Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulda, Hasan Arat başkanlığındaki dönem ibra edilmedi. 01/06/2024 - 29/12/2024 arasını kapsayan dönem oylanırken üyeler oy çokluğuyla bu dönemi ibra etmedi.

ADALI'DAN ESKİ YÖNETİME: HER GÜN YIKTIĞINIZ BAŞKA BİR İŞİ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ



Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.



Adalı önceki yönetime sert eleştiriler yaptı, "Hepimiz geçmişten gelen bazı güvensizliklerin tedirginliğini yaşıyoruz. Biz işimize odaklandığımız için kendilerine yanıt vermedikçe bilirkişi edasıyla konuşuyorlar. Daha beteri, kendilerini haklı sanmaya başladılar. Biz geldiğimizde Ümraniye'nin ne durumda olduğu herkesin malumu. Siz ve arkadaşlarınız bana pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktı da kıymetini mi bilemedik? Her gün yıktığınız başka bir işi toparlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.





