Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç ve ibra şoku! Adalı eski yönetimi bombaladı: "Her gün yıktığınız bir işi toparlamaya çalışıyoruz"

İstiklal Marşı'yla başlayan kongrede yönetim kurulunun idari ve mali faaliyetleri okundu. Denetim kurulunun raporlarının üyelere aktarılmasından sonra siyah-beyazlı kulübün 3 ayrı döneminin ibrasına geçildi.
Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmaların ardından 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024, 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025, 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemlerinde görev alan yönetim kurullarının ayrı ayrı idari ve mali bakımdan ibrası üyelerin oylarına sunuldu.
ARAT'A İHRAÇ ŞOKU!
Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, oy çokluğuyla 1 yıl süreyle Beşiktaş Genel Kurul üyeliğinden ihraç edildi.
İHRAÇ SONRASI İBRA ŞOKU!
Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulda, Hasan Arat başkanlığındaki dönem ibra edilmedi. 01/06/2024 - 29/12/2024 arasını kapsayan dönem oylanırken üyeler oy çokluğuyla bu dönemi ibra etmedi.
ADALI'DAN ESKİ YÖNETİME: HER GÜN YIKTIĞINIZ BAŞKA BİR İŞİ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ
Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.
Adalı önceki yönetime sert eleştiriler yaptı, "Hepimiz geçmişten gelen bazı güvensizliklerin tedirginliğini yaşıyoruz. Biz işimize odaklandığımız için kendilerine yanıt vermedikçe bilirkişi edasıyla konuşuyorlar. Daha beteri, kendilerini haklı sanmaya başladılar. Biz geldiğimizde Ümraniye'nin ne durumda olduğu herkesin malumu. Siz ve arkadaşlarınız bana pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktı da kıymetini mi bilemedik? Her gün yıktığınız başka bir işi toparlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.