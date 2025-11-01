Zorlu İstanbul deplasmanı öncesi senaryo yazıldı! Fırtına'nın Aslan karşısındaki ilk önceliği disiplinli olmak...

Trabzonspor, Süper Lig'in zirvesindeki Galatasaray'a konuk olacağı dev mücadele öncesi hazırlıklarını yüksek motivasyonla tamamladı. Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Fatih Tekke, zorlu deplasman için adeta özel bir plan hazırladı. Hafta boyunca tüm antrenmanları taktik ağırlıklı geçiren Tekke ve ekibi, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları detaylı biçimde analiz etti. Özellikle Sarı-Kırmızılılar'ın hücumda bıraktığı boşluklar mercek altına alınırken, bu zaafları değerlendirebilmek adına özel geçiş hücumu varyasyonları üzerinde duruldu.
AMAÇ PAS TRAFİĞİNİ BOZMAK
Tekke'nin bu sezon her rakibe karşı farklı oyun planları uyguladığı biliniyor. Ancak Galatasaray karşısında dengeli bir anlayışın ön planda olacağı öğrenildi. Trabzonspor, hem savunma disiplininden taviz vermeden hem de önde baskıyla rakibi hataya zorlayarak oyunun kontrolünü eline almak istiyor. Orta sahada hızlı çıkışlar, kenar oyuncularının topsuz koşuları ve üçüncü bölgedeki bitiricilik, Tekke'nin planının kilit noktalarını oluşturuyor. Bordo-Mavili ekip, Galatasaray'ın pas trafiğini bozmak ve oyunun temposunu kendi lehine çevirmek için yoğun bir temaslı oyun anlayışıyla sahada olacak
2 YILDIZ SINIRDA
Galatasaray maçı öncesi 2 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-Mavililer'de savunmanın deneyimli ismi Stefan Savic ve gol krallığında zirvede yer alan ismi Paul Onuachu'nun derbi öncesi 3'er sarı kartı bulunuyor. 2 yıldız bu akşamki maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta Papara Park'ta oynanacak olan Alanyaspor maçında görev yapamayacaklar.
OULAI'NİN İLK DERBİ HEYECANI
Fildişi Sahilli Oulai, transfer olduktan sonra 4 maç cezalı olduğu için oynayamamıştı Fenerbahçe maçını da bu nedenle kaçıran Ouali, Galatasaray karşılaşması ile Süper Lig kariyerindeki ilk derbiye çıkacak.
FIRTINA HAZIR KITA
Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklı yapıldı.