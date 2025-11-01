PODCAST CANLI YAYIN

Mario Lemina'dan sözleşme ve Onuachu açıklaması! "Özel hazırlanmadım"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Mario Lemina, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Gabonlu futbolcu, kazanamadıkları için mutsuz olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi:
Mario Lemina'dan sözleşme ve Onuachu açıklaması! "Özel hazırlanmadım"

Lemina, bireysel performansının sonuçtan daha önemli olmadığını söyleyerek, "Benim için önemli olan takımın kazanması. İyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa mutlu olurum. Kötü oynasam bile takım kazansın, yine aynı şekilde mutlu olurum. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığıdır." ifadelerini kullandı.

"ONUACHU'YA ÖZEL HAZIRLANMADIM"

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu'ya karşı özel bir hazırlığı olmadığını belirten Lemina, "Sadece kendi gücümü biliyorum. İkili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Takım hazırlığını yapıp sahaya çıktık. Sadece kazanamadığımız için mutsuzum." dedi.

"GALATASARAY'IN SAVUNMASI ZATEN ÇOK GÜÇLÜ"

Savunma performanslarına da değinen tecrübeli orta saha, "Ben gelmeden önce de Galatasaray'ın çok iyi savunma oyuncuları vardı. Şu anda gol yemiyoruz, ardından golü bulup maçları kazanıyoruz. Ben de bu yapıya defansif katkı sağlıyorum." şeklinde konuştu.

SÖZLEŞME YORUMU: "ZAMANI GELDİĞİNDE BAKARIZ"

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılan Lemina, "Önemli olan iyi bir takım kurmamız ve iyi şekilde devam etmemiz. Önümüzde Ajax maçı var, ona hazırlanacağız. Sonrasını zamanı geldiğinde düşünürüz." ifadelerini kullandı.

İstanbulda sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCUİstanbulda sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
İstanbul'da sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
TRT World Forum’da Filistin Meselesi ve Küresel Adalet Krizi Tartışıldı
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
İstanbul'da sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: "İstanbul'da fetret'e razı değiliz"
Başkan Erdoğan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi!
Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç'tan açıklama
İstanbul'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan'dan Hamas ile kritik temas
BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
Tedesco'nun ilk transferi Almanya'dan! Genç yıldız Fenerbahçe'ye doğru
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu
İBB'den sonra BASKİ mi? CHP’li Ahmet Akın ihaleyi Tel-Aviv'e verdi
Yeşilçam'da yaprak dökümü! Oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti
Gebze'de "çökme" endişesi! Binalar tahliye edildi... Problem zeminde mi?