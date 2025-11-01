Mario Lemina'dan sözleşme ve Onuachu açıklaması! "Özel hazırlanmadım"

Lemina, bireysel performansının sonuçtan daha önemli olmadığını söyleyerek, "Benim için önemli olan takımın kazanması. İyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa mutlu olurum. Kötü oynasam bile takım kazansın, yine aynı şekilde mutlu olurum. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığıdır." ifadelerini kullandı.

"ONUACHU'YA ÖZEL HAZIRLANMADIM"

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu'ya karşı özel bir hazırlığı olmadığını belirten Lemina, "Sadece kendi gücümü biliyorum. İkili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Takım hazırlığını yapıp sahaya çıktık. Sadece kazanamadığımız için mutsuzum." dedi.

"GALATASARAY'IN SAVUNMASI ZATEN ÇOK GÜÇLÜ"

Savunma performanslarına da değinen tecrübeli orta saha, "Ben gelmeden önce de Galatasaray'ın çok iyi savunma oyuncuları vardı. Şu anda gol yemiyoruz, ardından golü bulup maçları kazanıyoruz. Ben de bu yapıya defansif katkı sağlıyorum." şeklinde konuştu.

SÖZLEŞME YORUMU: "ZAMANI GELDİĞİNDE BAKARIZ"

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılan Lemina, "Önemli olan iyi bir takım kurmamız ve iyi şekilde devam etmemiz. Önümüzde Ajax maçı var, ona hazırlanacağız. Sonrasını zamanı geldiğinde düşünürüz." ifadelerini kullandı.