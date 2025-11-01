Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan dorukta! Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Maçın hakemi Cihan Aydın olacak. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor'un çalıştırıcısı Fatih Tekke, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Sarı-kırmızılarda Osimhen, bordo-mavililerde Onuachu ise maçın kilit oyuncuları olarak öne çıkıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de ilk iki sırayı paylaşan Galatasaray ile Trabzonspor, bugün 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Lemina, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Sane, Osimhen.
TRABZONSPOR: Onana, Mustafa, Batagov, Savic, Pina, Okay, Folcarelli, Oulai, Augusto, Zubkov, Onuachu.