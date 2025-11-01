Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet arayacakken Fatih Tekke’nin ekibi de deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Peki Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan dorukta! Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Maçın hakemi Cihan Aydın olacak. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor'un çalıştırıcısı Fatih Tekke, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Sarı-kırmızılarda Osimhen, bordo-mavililerde Onuachu ise maçın kilit oyuncuları olarak öne çıkıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de ilk iki sırayı paylaşan Galatasaray ile Trabzonspor, bugün 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Lemina, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Sane, Osimhen.

TRABZONSPOR: Onana, Mustafa, Batagov, Savic, Pina, Okay, Folcarelli, Oulai, Augusto, Zubkov, Onuachu.

