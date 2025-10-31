Müsabakanın 78. dakikasında Al-Hilal savunmasının önemli isimlerinden Kalidou Koulibaly kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen skor üstünlüğünü korumayı başaran mavi-beyazlılar sahadan üç puanla ayrıldı.

YUSUF AKÇİÇEK 79'DA OYUNA GİRDİ

Karşılaşmada milli oyuncumuz Yusuf Akçiçek de süre aldı. Genç futbolcu, 79. dakikada oyuna dahil olarak mücadelede görev yaptı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu galibiyetle birlikte Al-Hilal puanını 17'ye yükselterek üst sıralardaki yerini korudu. Al Shabab ise 6 puanda kaldı. Ligin 8. haftasında Al-Hilal deplasmanda Al Najma'ya konuk olacak, Al Shabab ise sahasında Al-Ettifaq ile karşılaşacak.