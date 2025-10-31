PODCAST CANLI YAYIN

Tek golle zafer! Al-Hilal - Al-Shabab: 1-0 | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Pro Lig’in 7. haftasında Al-Hilal, sahasında Al Shabab’ı konuk etti. Kingdom Arena’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Maçın tek golü, 36. dakikada sahneye çıkan genç yıldız Marcos Leonardo’dan geldi.

Müsabakanın 78. dakikasında Al-Hilal savunmasının önemli isimlerinden Kalidou Koulibaly kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen skor üstünlüğünü korumayı başaran mavi-beyazlılar sahadan üç puanla ayrıldı.

YUSUF AKÇİÇEK 79'DA OYUNA GİRDİ

Karşılaşmada milli oyuncumuz Yusuf Akçiçek de süre aldı. Genç futbolcu, 79. dakikada oyuna dahil olarak mücadelede görev yaptı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu galibiyetle birlikte Al-Hilal puanını 17'ye yükselterek üst sıralardaki yerini korudu. Al Shabab ise 6 puanda kaldı. Ligin 8. haftasında Al-Hilal deplasmanda Al Najma'ya konuk olacak, Al Shabab ise sahasında Al-Ettifaq ile karşılaşacak.

