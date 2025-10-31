Kylian Mbappe Altın Ayakkabı ödülünü aldı

Ödülünü aldıktan sonra duygularını paylaşan Mbappe, kariyerinde ilk kez bu ödüle ulaşmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Fransız yıldız, "Benim için çok anlamlı. İlk kez kazanıyorum ve büyük bir ödül. Bana her zaman destek olan kulübüme ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Real Madrid'e gelmek çocukluğumun rüyasıydı, bugün bunu başarmış olarak buradayım. Gerçekten büyük bir gün." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda da bu başarıyı tekrarlamak istediğini belirten Mbappe, bireysel ödüllerin değerine vurgu yaparken, "Ama en önemlisi takımın başarısı. Umarım birlikte şampiyonluklar kazanmaya devam ederiz. Takım olmadan bunların hiçbiri mümkün değil." dedi.

PEREZ: "DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Törende konuşan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe'ye övgü dolu sözlerle seslendi. Perez, "Kylian dünyanın en iyi futbolcularından biri. Rüyasını gerçekleştirip Real Madrid'e geldi ve ilk sezonunda bu büyük ödülü kazandı. Bu başarı, futbola olan tutkusunun bir yansıması. Kulübümüzün değerlerini olağanüstü şekilde temsil ediyor. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz." diye konuştu.

RAKAMLARLA MBAPPE'NİN ZAFERİ

Mbappe, Avrupa'nın beş büyük liginde gösterdiği performansla 62 puan toplayarak Altın Ayakkabı yarışını zirvede tamamladı. Sporting Lizbon formasıyla 39 gol atan Viktor Gyökeres 58,5 puanla ikinci, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ise 29 gol ve 58 puanla üçüncü sırada yer aldı. Real Madrid'deki ilk sezonunda 34 maçta 31 gol atan Mbappe, La Liga'nın da en golcü oyuncusu olmayı başardı. En yakın takipçisi Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski ise 27 golde kaldı.

REAL MADRİD TARİHİNE GEÇTİ

Kariyerinde ilk kez Altın Ayakkabı kazanan 26 yaşındaki Mbappe, aynı zamanda Real Madrid tarihinde de özel bir sayfa açtı. Mbappe, 2010-2011 sezonunda Cristiano Ronaldo'dan sonra ilk sezonunda bu ödülü kazanan ilk Real Madrid oyuncusu unvanını elde etti. Böylece yıldız isim, daha ilk yılında kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.