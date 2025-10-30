PODCAST CANLI YAYIN

Milli yıldız “2025’in En İyi Futbolcusu” için aday!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılında dünyanın en iyi futbolcusunu seçecek oylama için 15 kişilik aday listesini duyurdu. Listede Türkiye’yi temsil eden Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler de yer aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli yıldız “2025’in En İyi Futbolcusu” için aday!

IFFHS ödülleri sezonluk değil, Ocak-Aralık dönemini kapsayan yıllık performans üzerinden değerlendiriliyor. Bu doğrultuda dünyanın dört bir yanından 120 ülkenin spor yazarları ve futbol uzmanları oy kullanacak. Kazanan, 10 Aralık 2025 tarihinden sonra ilan edilecek.

Martin Odegaard (REUTERS)Martin Odegaard (REUTERS)

LİSTEDE DEV YILDIZLAR VE ARDA GÜLER

Açıklanan adaylar arasında İngiltere'den Jude Bellingham ve Cole Palmer, Arjantin'den Lionel Messi, İspanya'dan Lamine Yamal, Almanya'dan Florian Wirtz gibi dünya yıldızları yer alırken, Türkiye adına listede Arda Güler bulunuyor.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

2025'İN EN İYİ FUTBOLCUSU ADAYLARI

  • Cole Palmer (Chelsea / İngiltere)
  • Jude Bellingham (Real Madrid / İngiltere)
  • Pedri (Barcelona / İspanya)
  • Bruno Fernandes (Manchester United / Portekiz)
  • Martin Odegaard (Arsenal / Norveç)
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, Liverpool / Almanya)
  • Kevin De Bruyne (Manchester City, Napoli / Belçika)
  • Lamine Yamal (Barcelona / İspanya)
  • Reo Hatate (Celtic / Japonya)
  • Mohamed Kudus (West Ham, Tottenham / Gana)
  • Malik Tillman (PSV, Bayer Leverkusen / ABD)
  • James Rodriguez (Leon / Kolombiya)
  • Vitinha (PSG / Portekiz)
  • Lionel Messi (Inter Miami / Arjantin)
  • Arda Güler (Real Madrid / Türkiye)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul ediyor! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Türk Telekom
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
İdefix
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor