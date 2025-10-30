IFFHS ödülleri sezonluk değil, Ocak-Aralık dönemini kapsayan yıllık performans üzerinden değerlendiriliyor. Bu doğrultuda dünyanın dört bir yanından 120 ülkenin spor yazarları ve futbol uzmanları oy kullanacak. Kazanan, 10 Aralık 2025 tarihinden sonra ilan edilecek.