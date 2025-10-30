IFFHS ödülleri sezonluk değil, Ocak-Aralık dönemini kapsayan yıllık performans üzerinden değerlendiriliyor. Bu doğrultuda dünyanın dört bir yanından 120 ülkenin spor yazarları ve futbol uzmanları oy kullanacak. Kazanan, 10 Aralık 2025 tarihinden sonra ilan edilecek.
LİSTEDE DEV YILDIZLAR VE ARDA GÜLER
Açıklanan adaylar arasında İngiltere'den Jude Bellingham ve Cole Palmer, Arjantin'den Lionel Messi, İspanya'dan Lamine Yamal, Almanya'dan Florian Wirtz gibi dünya yıldızları yer alırken, Türkiye adına listede Arda Güler bulunuyor.
2025'İN EN İYİ FUTBOLCUSU ADAYLARI
- Cole Palmer (Chelsea / İngiltere)
- Jude Bellingham (Real Madrid / İngiltere)
- Pedri (Barcelona / İspanya)
- Bruno Fernandes (Manchester United / Portekiz)
- Martin Odegaard (Arsenal / Norveç)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, Liverpool / Almanya)
- Kevin De Bruyne (Manchester City, Napoli / Belçika)
- Lamine Yamal (Barcelona / İspanya)
- Reo Hatate (Celtic / Japonya)
- Mohamed Kudus (West Ham, Tottenham / Gana)
- Malik Tillman (PSV, Bayer Leverkusen / ABD)
- James Rodriguez (Leon / Kolombiya)
- Vitinha (PSG / Portekiz)
- Lionel Messi (Inter Miami / Arjantin)
- Arda Güler (Real Madrid / Türkiye)