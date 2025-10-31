Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

Beşiktaş, Seçil Aygül'e hizmetleri için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."