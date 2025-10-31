PODCAST CANLI YAYIN

3 puanı penaltı getirdi! Başakşehir - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u ağırladı. Zorlu randevudan galip ayrılan taraf, son dakikalardaki penaltı golüyle ev sahibi ekip oldu. Turuncu lacivertliler, rakibini 1-0 yenip 3 puanın sahibi oldu.

3 puanı penaltı getirdi! Başakşehir - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. İlk yarısı dengeli geçen ve pozisyon anlamında kısır ilerleyen karşılaşmada takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

SHOMURODOV SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin ikinci yarısı da kontrollü bir oyunla devam ederken, 89. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Eldor Shomurodov, hata yapmadı ve Başakşehir'i öne geçiren golü attı. Bu gol maçın da kaderini belirledi.

Başakşehir, Kocaelispor'u 1-0 yendi (İHA)Başakşehir, Kocaelispor'u 1-0 yendi (İHA)

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor'un ligdeki üç maçlık galibiyet serisi son buldu. Başakşehir, aldığı kritik galibiyetle puanını 13'e yükselterek 9. sıraya tırmandı. Konuk Kocaelispor ise 11 puanla 11. sırada kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor ise sahasında lider Galatasaray'ı konuk ederek kritik bir sınava çıkacak.

