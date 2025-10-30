Youssef En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde

Sezon başında yaşanan puan kayıpları nedeniyle zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, son maçlardaki performansıyla toparlandı. Tedesco'nun daha hücumcu yaklaşımıyla yeniden ivme kazanan sarı-lacivertliler, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
EN-NESYRI GOL BEKLENTİSİNDE LİGİN LİDERİ
Eleştiri aldığı dönemler yaşayan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, son haftalarda performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Gaziantep FK karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan oyuncu, gol krallığında da 2. sıraya yükseldi.
Takvim'in haberine göre En-Nesyri, Süper Lig'de bu sezon 7.3'lük gol beklentisi (xG) üreterek ligin zirvesine yerleşti. 28 yaşındaki forvet, bu süre zarfında 6 gol kaydetti ve 124 dakikada bir gol ortalaması yakaladı.
EN YAKIN RAKİPLERİ TAMMY ABRAHAM VE PAUL ONUACHU
Gol beklentisi listesinde En-Nesyri'yi şu isimler takip ediyor:
|Oyuncu
|Takım
|xG
|Gol
|Youssef En-Nesyri
|Fenerbahçe
|7.3
|6
|Tammy Abraham
|Beşiktaş
|6.4
|4
|Paul Onuachu
|Trabzonspor
|5.3
|7