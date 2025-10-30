PODCAST CANLI YAYIN

Youssef En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde

Trendyol Süper Lig’de ilk 10 haftayı 22 puanla tamamlayan Fenerbahçe, sezona istediği başlangıcı yapamasa da son dönemde çıkışa geçti. Sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde hem oyun hem sonuç anlamında ivme yakalarken, takımın öne çıkan ismi Youssef En-Nesyri oldu.

Sezon başında yaşanan puan kayıpları nedeniyle zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, son maçlardaki performansıyla toparlandı. Tedesco'nun daha hücumcu yaklaşımıyla yeniden ivme kazanan sarı-lacivertliler, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

EN-NESYRI GOL BEKLENTİSİNDE LİGİN LİDERİ

Eleştiri aldığı dönemler yaşayan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, son haftalarda performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Gaziantep FK karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan oyuncu, gol krallığında da 2. sıraya yükseldi.

Takvim'in haberine göre En-Nesyri, Süper Lig'de bu sezon 7.3'lük gol beklentisi (xG) üreterek ligin zirvesine yerleşti. 28 yaşındaki forvet, bu süre zarfında 6 gol kaydetti ve 124 dakikada bir gol ortalaması yakaladı.

EN YAKIN RAKİPLERİ TAMMY ABRAHAM VE PAUL ONUACHU

Gol beklentisi listesinde En-Nesyri'yi şu isimler takip ediyor:

Oyuncu Takım xG Gol
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe 7.3 6
Tammy Abraham Beşiktaş 6.4 4
Paul Onuachu Trabzonspor 5.3 7

AVRUPA'DA SUSKUN AMA GENEL PERFORMANSI GÜÇLÜ

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde golü olmayan yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 gol ve 1 asist yaptı. Toplamda tüm kulvarlarda 17 maça çıkan En-Nesyri, 1.363 dakika sahada kaldı ve 7 gol, 1 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden En-Nesyri'nin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 24 milyon Euro.

