Merih Demiral Al-Ahli ile görüşmelere başladı

2023 yılında Suudi Arabistan ekibine transfer olan Merih Demiral'ın mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 27 yaşındaki oyuncu, kulübüyle kontratının bitmesine kısa süre kala yeni bir anlaşma için masaya oturdu.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Al-Ahli formasıyla 12 maça çıkan Merih, 1 kez ağları havalandırdı. Savunmadaki sert ve lider karakteriyle dikkat çeken milli stoper, Suudi Arabistan Pro Lig'de takımının önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Milli stoper, Al-Ahli yönetimiyle sözleşme uzatma konusunda resmi görüşmelere başladı. Tarafların ilk etapta olumlu bir zeminde buluştuğu belirtiliyor.